FK Csikszereda - Universitatea Craiova a început cu un autogol caraghios al oltenilor, încă din minutul 3.

Cu doar un punct în primele patru etape și trei eșecuri consecutive, FK Csikszereda a beneficiat de un ajutor nesperat în debutul partidei cu Universitatea Craiova. Oltenii și-au trimis mingea în propria poartă după doar trei minute.

La o fază care nu anunța nimic, Universitatea Craiova a întors mingea către propria poartă, iar fundașul Nikola Stevanovic a ales să îi trimită goalkeeper-ului Silviu Lung, direct pe spațiul porții.

Stevanovic a pasat destul de puternic și l-a luat prin surprindere pe Lung, care a încercat să preia mingea, însă fără succes. Mingea a intrat în poarta Craiovei, care s-a văzut condusă după doar trei minute pe terenul nou-promovatei.

Universitatea Craiova a reușit să egaleze rapid, în minutul 11, după încă o mare eroare, de această dată a defensivei oaspeților. Nsimba a profitat de gafa lui Raul Palmeș, care a lăsat mingea să treacă și a pierdut prim-planul.

