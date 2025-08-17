Stevanovic și Lung, protagoniștii unui autogol caraghios în FK Csikszereda - Universitatea Craiova

Cu doar un punct în primele patru etape și trei eșecuri consecutive, FK Csikszereda a beneficiat de un ajutor nesperat în debutul partidei cu Universitatea Craiova. Oltenii și-au trimis mingea în propria poartă după doar trei minute.



La o fază care nu anunța nimic, Universitatea Craiova a întors mingea către propria poartă, iar fundașul Nikola Stevanovic a ales să îi trimită goalkeeper-ului Silviu Lung, direct pe spațiul porții.



Stevanovic a pasat destul de puternic și l-a luat prin surprindere pe Lung, care a încercat să preia mingea, însă fără succes. Mingea a intrat în poarta Craiovei, care s-a văzut condusă după doar trei minute pe terenul nou-promovatei.

