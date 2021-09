S-a încheiat campania de achiziții a lui Dinamo? Răspunsul lui Iuliu Mureșan

Iuliu Mureșan a adus opt jucători la Dinamo după ce interdicția la transferuri a fost ”ridicată”. Administratorul special al ”câinilor” spune că, cel mai probabil, campania de achiziții a clubului s-a încheiat.

Răzvan Popa, Constantin Nica, Gabriel Torje, Cosmin Matei, Cătălin Țîră, Cătălin Itu, Mirko Ivanovski și Plamen Iliev sunt jucătorii care au venit să întărească lotul lui Dario Bonetti.

„Mai discut cu jucători, mi se mai propun jucători. Încă nu s-a terminat, sunt jucători buni, pe unii dintre ei îi cunosc. Încă mă gândesc foarte serios, o să mă consult și cu antrenorii. În mod normal, mai mult de jucător nu o să mai aducem.



Dacă apare un jucător bun și avem resurse, atunci o să-l aducem. A fost mai stresantă perioada în care nu puteam să facem transferuri, ne gândeam ce să facem ca să fim mai puternici, să creștem jucătorii tineri care au promovat.

Timpul a fost scurt, am avut 4-5 zile la dispoziție. Am vrut să aduc jucători pe care îi cunosc. Nu am vrut să aduc un jucător recomandat de nu știu cine, pe niște imagini, pentru că poți să greșești foarte tare. Acum ne-am liniștit, ne-am așezat, avem un lot competitiv. Așteptăm să se integreze cât mai repede și să vină rezultatele”, a spus Iuliu Mureșan, la conferința de presă.

Dinamo este pe locul 14, cu șase puncte după primele șapte etape. ”Câinii” se gândesc acum la meciul cu rivala FCSB, programat duminică, pe Arena Națională.