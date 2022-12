”Veteranul” din atacul CFR-ului a părut nemulțumit de decizia luată de antrenor și a explicat, la flash-interviul de după partidă, că nu s-a supărat pe antrenor pentru decizia luată.

La 36 de ani, Ciprian Deac a dezvăluit cum reușește să se mențină la cel mai înalt nivel pentru a se bate la titlu în Superligă.

Ciprian Deac: ”S-a dovedit a nu știu câta oară că munca bate talentul”

„Sunt supărat de fiecare dată când joc, dar nu pot să fiu supărat pe antrenor. El decide, dacă mă schimbă în minutul 5 eu sunt doar un simplu jucător. Am fost supărat doar că nu voi mai rămâne pe teren, nu pe antrenor. Nu pot să fiu supărat pe un antrenor ca și Dan Petrescu. Așa a gândit Mister, nu pot să fiu supărat. Dacă e nevoie de mine două minute, două minute voi da totul. Nu te poți supăra pe antrenor, dânsul vede cel mai bine de pe margine.

A fost o primă repriză în care noi am încercat să nu-i lăsăm să-și facă jocul, au jucători foarte periculoși, am încercat să stăm mult mai aproape de ei. Poate de asta nu am reușit să ținem de minge. Toți băieții s-au dăruit, s-a dovedit a nu știu câta oară că munca bate talentul.

Cred că doar două meciuri au fost mai spectaculoase, în rest au fost meciuri de luptă între două echipe bune. Să nu vă așteptați să fie spectacol la fiecare meci. Într-adevăr, se simte vârsta, încercăm să compensăm cu mai multă muncă, mai multă dăruire, mai multă sală.



Trebuie să fii foarte profesionist și în afara terenului, acolo cred că se face diferența. Viața de sportiv este foarte scurtă, dacă nu ai grijă te vei retrage foarte repede. Îmi place ceea ce fac, iubesc să vin la antrenament în fiecare zi, o fac cu mare plăcere. E clar că și Farul și Rapid, chiar și Sepsi, Craiova... în play-off va fi alt campionat. Acolo orice punct pierdut sau câștigat se va simți în clasament”, a spus Ciprian Deac, la finalul partidei.

CFR Cluj a egalat liderul Farul Constanța!

Meciul dintre FCSB și CFR Cluj, restanța din etapa a 9-a, a adus trei puncte importante pentru echipa lui Dan Petrescu. Ardelenii au ajuns la 44 de puncte și au egalat liderul Farul Constanța.

De partea cealaltă, FCSB rămâne pe locul patru, cu 35 de puncte, în spatele Rapidului și la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova. În următoarea etapă, vicecampioana va juca ”acasă” cu FC Botoșani, în timp ce CFR va primi vizita celor de la Hermannstadt.