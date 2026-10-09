Antrenorul care a revenit de curând pe banca roș-albaștrilor va debuta la meciul cu Oțelul Galați. Reghe a profitat de pauza competițională pentru a pune la punct echipa înainte de partida cu Oțelul.

Robert Niță: ”Pădurariu tot titular o să fie, e clar!”

La conferința de presă premergătoare meciului, Reghe s-a arătat dezamăgit de faptul că Ricardo Pădurariu nu a fost folosit de Costin Curelea la meciurile României U21 din preliminariile pentru EURO U21 2027. Curelea ar putea fi îndepărtat de pe banca naționalei de tineret după ce a ratat calificarea la turneul final.

”A jucat bine, a avut evoluții foarte bune la FCSB, e un ghinion pentru Pădurariu că nu a jucat (n.r. la naționala U21)”, a spus Ion Alexandru la VOYO SPORT LIVE.

Robert Niță i-a dat dreptate lui Laurențiu Reghecampf și a transmis că și pentru Ricardo Pădurariu ar fi fost mai bine dacă ar fi rămas la echipa de club decât să meargă la naționala de tineret, dar să nu fie utilizat.

Totuși, Niță este convins că, deși Ricardo Pădurariu nu a luat parte la mini-cantonamentul organizat de Reghecampf, noul antrenor al lui FCSB se va baza pe fundașul lateral ca soluție la regula U21.

”Pădurariu e un jucător foarte bun. Are dreptate și Reghecampf, dacă tot nu vrei să îl bagi, de ce îl chemi pe ăsta care e titular la echipă? Lasă-l, bă, la echipa de club. Chemi unul care e rezervă prin Superliga sau e titular în Liga 2. Nici să îl ții pe acolo și să nu îl bagi. Ca antrenor al echipei de club, Reghe are dreptate: «Bă, mi-l ții acolo, mi-l scoți din ritm, trebuia să îl lași acasă, se antrena cu mine, era altceva».

(n.r. Dacă Reghecampf ar putea pregăti meciurile cu Radunovic) Se schimbă tot, de la așezarea în teren, până la fazele fixe, intensitatea poate o să fie alta. El tot titular o să fie, e clar, e un jucător care, și datorită vârstei, stă bine fizic, ne-a arătat că poate să facă acele tranziții, aleargă mult.

A jucat anul trecut la Corvinul de a rupt, l-am urmărit și la Divizia B. E un jucător foarte bun. Din cauza postului, nu poți să zici că e cel mai bun de pe teren, dar nici nu poți să spui că a fost cel mai slab. E un jucător bun, iar FCSB acoperă foarte bine poziția U21 cu acest copil, cum și Stoian e o soluție ca vârf de atac și cred că ar fi putut juca mai mult la echipa de club, mai ales că nu au fost rezultatele dorite și el, de câte ori a intrat, a făcut-o bine”, a completat Robert Niță.