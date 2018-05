Primul jucator pe care l-a vrut Mutu la Voluntari! A pus ochii pe un atacant din Liga 1: "A semnat deja in China"

Mutu pregateste deja campania de achizitii din vara.



'Briliantul' isi doreste sa se lupte pentru play-off cu Voluntariul in sezonul viitor. Primul jucator aflat in atentia sa: Mario Rondon de la Gaz Metan.

Venezueleanul de 32 de ani nu va ajunge insa la echipa de langa Bucuresti. Are o intelegere cu o echipa din China, anunta Gazeta Sporturilor.

Rondon a marcat de 5 ori in 11 meciuri pentru Gaz Metan si i-a convins pe asiatici ca poate fi o solutie. Atacantul si-a relansat cariera in Romania, dupa ce nu mai jucase nicaieri din noiembrie 2016. Rondon a mai avut o experienta in China, la Shijanzhuang Yongchang, unde a marcat 6 goluri in 30 de partide. Rondon a mai trecut pe la Pacos Ferreira, Pontassolense, Beira Mar sau Nacional in Portugalia.