Revoluție pe stadioane! Dinamo vrea modificarea "Legii lui Mitică": bere în tribune și torțe controlate

Clubul din Ștefan cel Mare pune suporterii în prim-plan și susține o serie de modificări menite să îmbunătățească radical experiența fanilor pe arenele din România.



"Fotbalul este mai mult decât un simplu spectacol sportiv - este un spectacol al suporterilor, cei care creează acea atmosferă electrizantă", a transmis clubul.



Spectacol total pentru fani



Conducerea "câinilor" consideră că este o "datorie morală" față de propriii fani să sprijine o legislație modernă. Printre cele mai importante propuneri se numără comercializarea băuturilor slab alcoolizate în incinta stadioanelor și permiterea utilizării materialelor pirotehnice, dar doar în condiții strict controlate și sub supravegherea personalului autorizat.



Mai mult, Dinamo vrea eliminarea zonelor-tampon de pe arenele moderne, clasificate la categorii superioare de UEFA, pentru a permite utilizarea integrală a capacității acestora. O altă solicitare vizează eliminarea posibilității de a interzice accesul unui suporter pe stadion doar pe baza unui proces-verbal, fără să existe o decizie judecătorească în acest sens.



"Suporterii dinamoviști au fost alături de club și de echipă necondiționat. Este momentul să contribuim și noi la îmbunătățirea experienței lor pe stadion, pentru ca Familia Dinamo să rămână unită și mai puternică", au adăugat oficialii clubului într-un mesaj postat pe rețelele de socializare.