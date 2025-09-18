Revoluție pe stadioane! Dinamo vrea modificarea "Legii lui Mitică": bere în tribune și torțe controlate

Clubul din Ștefan cel Mare pune suporterii în prim-plan și susține o serie de modificări menite să îmbunătățească radical experiența fanilor pe arenele din România.
"Fotbalul este mai mult decât un simplu spectacol sportiv - este un spectacol al suporterilor, cei care creează acea atmosferă electrizantă", a transmis clubul.
Spectacol total pentru fani
Conducerea "câinilor" consideră că este o "datorie morală" față de propriii fani să sprijine o legislație modernă. Printre cele mai importante propuneri se numără comercializarea băuturilor slab alcoolizate în incinta stadioanelor și permiterea utilizării materialelor pirotehnice, dar doar în condiții strict controlate și sub supravegherea personalului autorizat.
Mai mult, Dinamo vrea eliminarea zonelor-tampon de pe arenele moderne, clasificate la categorii superioare de UEFA, pentru a permite utilizarea integrală a capacității acestora. O altă solicitare vizează eliminarea posibilității de a interzice accesul unui suporter pe stadion doar pe baza unui proces-verbal, fără să existe o decizie judecătorească în acest sens.
"Suporterii dinamoviști au fost alături de club și de echipă necondiționat. Este momentul să contribuim și noi la îmbunătățirea experienței lor pe stadion, pentru ca Familia Dinamo să rămână unită și mai puternică", au adăugat oficialii clubului într-un mesaj postat pe rețelele de socializare.
Comunicatul întreg transmis de clubul Dinamo
"Dinamo susține modificarea Legii nr. 4/2008, astfel încât aceasta să fie adusă la standardele anului 2025 și să răspundă nevoilor reale ale suporterilor și cluburilor.
Fotbalul este mai mult decât un simplu spectacol sportiv - este un spectacol al suporterilor, cei care creează acea atmosferă electrizantă pe arenele din toată țara. Jocul de fotbal nu ar mai avea același farmec fără prezența fanilor în tribune.
Este, de asemenea, o datorie morală a clubului față de propriii suporteri să susțină actualizarea legislației, astfel încât aceștia să beneficieze de condiții moderne, adaptate cerințelor anului 2025.
Susținem adoptarea unor măsuri esențiale pentru:
• îmbunătățirea atmosferei pe stadioane,
• protejarea suporterilor,
• sprijinirea cluburilor în organizarea meciurilor.
Printre propunerile susținute se numără:
• comercializarea băuturilor slab alcoolizate la evenimente sportive;
• eliminarea zonelor tampon (pentru utilizarea integrală a capacității) în cazul stadioanelor de categorii superioare în clasificarea UEFA;
• eliminarea sintagmei „tribune opozabile” pentru zonele ocupate de grupuri organizate de suporteri;
• facilități dedicate fanilor cu nevoi speciale;
• eliminarea posibilității de interzicere a accesului pe stadion doar în baza unui proces-verbal, fără decizie judecătorească;
• permiterea utilizării materialelor pirotehnice în condiții controlate și sub supravegherea persoanelor autorizate;
• eliminarea aplicării de sancțiuni multiple pentru aceleași deficiențe de organizare;
• recunoașterea deciziilor și priorităților organizatorului în relația cu autoritățile implicate în desfășurarea meciurilor.
Suporterii dinamoviști au fost alături de club și de echipă necondiționat, chiar și în cele mai dificile momente din istoria noastră recentă. Este momentul să contribuim și noi la îmbunătățirea experienței lor pe stadion, pentru ca Familia Dinamo să rămână unită și mai puternică.
Avem încredere că aceste modificări vor aduce claritate, echilibru și progres în relația dintre suporteri, cluburi și forurile conducătoare ale fotbalului românesc".