Revoluție pe stadioane! Dinamo vrea modificarea "Legii lui Mitică": bere în tribune și torțe controlate

Revoluție pe stadioane! Dinamo vrea modificarea Legii lui Mitică : bere &icirc;n tribune și torțe controlate Superliga
Dinamo a lansat joi o propunere de modernizare a legislației privind evenimentele sportive, cerând o actualizare a faimoasei "Legi a lui Mitică" (Legea 4/2008) pentru a o alinia la standardele din 2025. 

Clubul din Ștefan cel Mare pune suporterii în prim-plan și susține o serie de modificări menite să îmbunătățească radical experiența fanilor pe arenele din România.

"Fotbalul este mai mult decât un simplu spectacol sportiv - este un spectacol al suporterilor, cei care creează acea atmosferă electrizantă", a transmis clubul.

Spectacol total pentru fani

Conducerea "câinilor" consideră că este o "datorie morală" față de propriii fani să sprijine o legislație modernă. Printre cele mai importante propuneri se numără comercializarea băuturilor slab alcoolizate în incinta stadioanelor și permiterea utilizării materialelor pirotehnice, dar doar în condiții strict controlate și sub supravegherea personalului autorizat.

Mai mult, Dinamo vrea eliminarea zonelor-tampon de pe arenele moderne, clasificate la categorii superioare de UEFA, pentru a permite utilizarea integrală a capacității acestora. O altă solicitare vizează eliminarea posibilității de a interzice accesul unui suporter pe stadion doar pe baza unui proces-verbal, fără să existe o decizie judecătorească în acest sens.

"Suporterii dinamoviști au fost alături de club și de echipă necondiționat. Este momentul să contribuim și noi la îmbunătățirea experienței lor pe stadion, pentru ca Familia Dinamo să rămână unită și mai puternică", au adăugat oficialii clubului într-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

Comunicatul întreg transmis de clubul Dinamo

"Dinamo susține modificarea Legii nr. 4/2008, astfel încât aceasta să fie adusă la standardele anului 2025 și să răspundă nevoilor reale ale suporterilor și cluburilor.

Fotbalul este mai mult decât un simplu spectacol sportiv - este un spectacol al suporterilor, cei care creează acea atmosferă electrizantă pe arenele din toată țara. Jocul de fotbal nu ar mai avea același farmec fără prezența fanilor în tribune.

Este, de asemenea, o datorie morală a clubului față de propriii suporteri să susțină actualizarea legislației, astfel încât aceștia să beneficieze de condiții moderne, adaptate cerințelor anului 2025.

Susținem adoptarea unor măsuri esențiale pentru:

• îmbunătățirea atmosferei pe stadioane,

• protejarea suporterilor,

• sprijinirea cluburilor în organizarea meciurilor.

Printre propunerile susținute se numără:

• comercializarea băuturilor slab alcoolizate la evenimente sportive;

• eliminarea zonelor tampon (pentru utilizarea integrală a capacității) în cazul stadioanelor de categorii superioare în clasificarea UEFA;

• eliminarea sintagmei „tribune opozabile” pentru zonele ocupate de grupuri organizate de suporteri;

• facilități dedicate fanilor cu nevoi speciale;

• eliminarea posibilității de interzicere a accesului pe stadion doar în baza unui proces-verbal, fără decizie judecătorească;

• permiterea utilizării materialelor pirotehnice în condiții controlate și sub supravegherea persoanelor autorizate;

• eliminarea aplicării de sancțiuni multiple pentru aceleași deficiențe de organizare;

• recunoașterea deciziilor și priorităților organizatorului în relația cu autoritățile implicate în desfășurarea meciurilor.

Suporterii dinamoviști au fost alături de club și de echipă necondiționat, chiar și în cele mai dificile momente din istoria noastră recentă. Este momentul să contribuim și noi la îmbunătățirea experienței lor pe stadion, pentru ca Familia Dinamo să rămână unită și mai puternică.

Avem încredere că aceste modificări vor aduce claritate, echilibru și progres în relația dintre suporteri, cluburi și forurile conducătoare ale fotbalului românesc".

Arădenii au vrut să anuleze transferul la Dinamo, dar au primit o veste proastă! Ce s-a decis în cazul Kyrychenko
&bdquo;M-am trezit intubată, legată și pierdută&rdquo;. Mărturia cumplită a victimei anestezistului care a otrăvit 30 de pacienți
Câte bilete a vândut Dinamo pentru meciul cu Farul Constanța
Arădenii au vrut să anuleze transferul la Dinamo, dar au primit o veste proastă! Ce s-a decis în cazul Kyrychenko
Adrian Mutu a spus de câte transferuri mai are nevoie Dinamo pentru a se bate la tilu: "Cam asta trebuie"
Câte bilete a vândut Dinamo pentru meciul cu Farul Constanța
Adrian Mutu a spus de c&acirc;te transferuri mai are nevoie Dinamo pentru a se bate la tilu: &rdquo;Cam asta trebuie&rdquo;
Adrian Mutu a spus de câte transferuri mai are nevoie Dinamo pentru a se bate la tilu: ”Cam asta trebuie”
Unic în istoria Champions League! Isprava lui Leroy Sane în Frankfurt – Galatasaray
Unic în istoria Champions League! Isprava lui Leroy Sane în Frankfurt – Galatasaray
FRF, mesaj profund după ce Florin Marin s-a stins din viață: "Transmitem cele mai sincere condoleanțe"
FRF, mesaj profund după ce Florin Marin s-a stins din viață: ”Transmitem cele mai sincere condoleanțe”
Dinamo și FCSB, un ultim gând îndreptat către Florin Marin: "Mare fotbalist și antrenor!"
Dinamo și FCSB, un ultim gând îndreptat către Florin Marin: "Mare fotbalist și antrenor!"
Champions League | City – Napoli și Newcastle - Barcelona, ACUM, pe Sport.ro. Toate rezultatele
Champions League | City – Napoli și Newcastle - Barcelona, ACUM, pe Sport.ro. Toate rezultatele
Ungurii jubilează după ce au învins România la futsal: "Întrebarea e cum s-au simțit jucătorii români de origine maghiară"
Ungurii jubilează după ce au învins România la futsal: ”Întrebarea e cum s-au simțit jucătorii români de origine maghiară”
Ce a scris Gazzetta dello Sport despre Cristi Chivu după victoria din UEFA Champions League

Ce a scris Gazzetta dello Sport despre Cristi Chivu după victoria din UEFA Champions League

Asta e ținta lui Gigi Becali la FCSB: 13.000.000€ dintr-un foc!

Asta e ținta lui Gigi Becali la FCSB: 13.000.000€ dintr-un foc!

Ce fac arabii pentru Olăroiu, fabulos: „E datoria noastră!"

Ce fac arabii pentru Olăroiu, fabulos: „E datoria noastră!“

Ungaria - România 3-2 a fost în direct la Pro Arena și pe VOYO | Final de meci! Mai avem o șansă! Ce urmează

Ungaria - România 3-2 a fost în direct la Pro Arena și pe VOYO | Final de meci! Mai avem o șansă! Ce urmează

Săpunaru a primit prima ofertă după plecarea din Giulești. Unde își poate începe cariera de antrenor

Săpunaru a primit prima ofertă după plecarea din Giulești. Unde își poate începe cariera de antrenor

Anunțul făcut de olandezi înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: "Nu este vorba că nu îi lăsăm în oraș!"

Anunțul făcut de olandezi înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: ”Nu este vorba că nu îi lăsăm în oraș!”

„M-am trezit intubată, legată și pierdută". Mărturia cumplită a victimei anestezistului care a otrăvit 30 de pacienți

stirileprotv „M-am trezit intubată, legată și pierdută”. Mărturia cumplită a victimei anestezistului care a otrăvit 30 de pacienți

O asistentă medicală a fost prinsă de soț, în pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. În fața judecătorilor, femeia „a dat vina" pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

protv O asistentă medicală a fost prinsă de soț, în pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. În fața judecătorilor, femeia „a dat vina” pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

După mai bine de 20 de ani de la privatizare foștii angajați ai Petrom încă nu și-au primit acțiunile promise - Analiză

stirileprotv După mai bine de 20 de ani de la privatizare foștii angajați ai Petrom încă nu și-au primit acțiunile promise - Analiză

Ce produse de îngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău decât bine

stirileprotv Ce produse de îngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău decât bine

