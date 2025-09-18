”Câinii” au câștigat și ultimul meci, din etapa a noua, scor 3-0 cu Petrolul Ploiești, și au urcat pe locul trei cu 18 puncte, la cinci distanță de liderul Universitatea Craiova.



Cu doar patru zile înainte de meciul cu Farul Constanța, programat luni de la ora 21:00, Dinamo a vândut un număr modest de bilete, 4.000, scrie Radio Dinamo.



Nici în ultima partidă disputată pe Arena Națională, scor 2-0 cu Hermannstadt, Dinamo nu a înregistrat o asistență impresionantă. Doar 7.659 de fani au venit pe cel mai mare stadion al țării pentru a-și susține favoriții.



Cătălin Cîrjan, jucătorul etapei din Superligă



Cătălin Cîrjan (22 de ani) a fost lăudat pentru prestația sa din meciul cu Petrolul, având în vedere că a marcat un gol și a încheiat meciul cu o pasă decisivă pentru reușita lui Maxime Sivis. Reprezentanții Superligii l-au numit jucătorul etapei pe căpitanul lui Dinamo.



În următoarea etapă, Dinamo va avea parte de un alt test important. Va primi vizita celor de la Farul Constanța, pe Arena Națională, luni.



”Spectacol oferit de Cătălin Cîrjan! A început meciul cu gol, a creat momente cheie și a închis partida cu o pasă decisivă”, a transmis Superliga.

