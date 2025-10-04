VIDEO Revoltător! Gestul făcut de un puști pe finalul meciului Rapid - Farul

Revoltător! Gestul făcut de un puști pe finalul meciului Rapid - Farul Superliga
Rapid a învins-o cu scorul de 3-1 pe Farul Constanța în etapa cu numărul 12 din Superliga României.

Alex Dobre și Elvir Koljic au marcat în prima repriză a meciului în minutele 9 și 20. Ionuț Vînă a redus din diferență în minutul 56 cu o execuție superbă, dar Dobre a stabilit scorul final în minutul 67.

Gestul făcut de un copil în timpul meciului Rapid - Farul

Pe finalul meciului, un tânăr suporter al lui Rapid a pătruns pe teren și a alergat nestingherit direct spre galeria celor de la Farul Constanța.

Puștiul le-a arătat semne obscene constănțenilor, înainte de a fi luat la fugă de unul dintre stewarzi.

Ulterior, copilul a fost preluat de unul dintre oficialii lui Rapid și trimis înapoi în tribune.

După fluierul final, s-a dezlănțuit fiesta în Giulești. Jucătorii rapidiști au mers în fața galeriei și au scandat la unison: ”Cine e pe primul loc, Rapidul e!”.

