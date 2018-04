REVINE TORJE! Florin Bratu a anuntat decizia in cazul mijlocasului: "Sper ca a inteles!"

Torje mai este imprumutat pana in vara la Dinamo.

Florin Bratu a anuntat revenirea lui Gabi Torje in lotul lui Dinamo dupa ce acesta nu a fost convocat cu FC Botosani si FC Voluntari, iar cu Concordia Chiajna a intrat pe teren in minutul 70.

"Torje s-a pregatit foarte bine saptamana aceasta. Este un jucator exponential pentru Dinamo si sper ca maine sa-l vedem la treaba.



Avem nevoie de jucatorul Torje si sper ca el sa fi inteles lucrurile si sa traga echipa usor-usor dupa el. Are potential si e la o varsta la care inca mai are de demonstrat" a spus Florin Bratu in conferinta de presa de astazi.

Torje are 2 goluri in 7 partide pentru Dinamo dupa imprumutul de la Akhmat Grozny ce va expira la finalul sezonului.