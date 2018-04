Cum incearca Torje sa-l impresioneze pe Bratu! Danciulescu vrea sa-i dea banderola de capitan: "Nu este exclus din lot!"

Torje a facut pace cu Bratu si a ajuns cu o ora mai devreme la antrenament! "El trebuie sa fie liderul lui Dinamo" spune Danciulescu. Certat cu antrenorul, Torje a ratat victoria dinamovistilor de la Botosani.



Exclus din lot, Torje s-a intors la echipa. S-a impacat cu Bratu si poate fi pe teren cu Chiajna.

Danciulescu i-ar da lui Torje si banderola de capitan.

"S-a creat o falsa impresie ca g: 'abi este exclus din lot. Eu am mare incredere in Gabi, de aceea l-am si adus! Sa ne aduca acel plus decare noi aveam nevoie sa fie un adevarat lider", spune Danciulescu.

Dinamovistii au prins curaj dupa victoria de la Botosani. Bratu e sigur ca va termina play-out-ul pe primul loc!

"Nu concep ca Dinamo se va bate vreodata la retrogradare", spune Danciulescu.