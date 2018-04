Torje, OUT din nou din lotul lui Dinamo! Bratu s-a enervat din nou! Ce a facut mijlocasul de Paste

Gabi Torje nu e in lotul lui Dinamo pentru partida cu FC Voluntari. AICI ECHIPELE DE START

Reprimit in lot de Florin Bratu dupa o scurta trecere pe la echipa a doua, Gabi Torje are din nou probleme. Mijlocasul s-a intors cu cateva kilograme in plus din vacanta de Paste, iar antrenorul l-a pedepsit iar. Jucatorii dinamovisti au fost avertizati inainte de vacanta chiar de Bratu ca abaterile disciplinare nu vor fi iertate,

"Le-am dat liber in aceaasta perioada, dar cand se intorc, toti trec pe cantar. Cu mine in frunte. Iar daca nu e totul cum trebuie, alergam pana slabim", a declarat Florin Bratu, pe 8 aprilie.

Agentul lui Torje a anuntat deja ca ii cauta un angajament in strainatate de la finalul sezonului.

