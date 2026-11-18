Vicecampioana CSM Raiffeisen Oradea a învins în prelungiri miercuri, pe teren propriu, formaţia Lokomotiv Plovdiv, în timp ce Dinamo Bucureşti a pierdut categoric, în deplasare, cu echipa ungară Szolnoki, în etapa a VII-a a grupelor FIBA Europe Cup.

În grupa H, CSM Oradea s-a impus cu scorul de 104-99 (46-48, 91-91).

În următoarea etapă a grupei H, vicecampioana României va juca în deplasare, cu VEF Riga, în 9 decembrie.

Tot miercuri, dar în deplasare, Dinamo Bucureşti a cedat pe terenul celor de la Szolnoki, scor 73-104 (40-58).

Runda a opta aduce pentru Dinamo disputa de pe teren propriu cu Coretec Oostende, în 8 decembrie.

În grupa C, SCMU Craiova joacă, miercuri seară, în deplasare, cu Sporting CP.

Primele două clasate la finalul meciurilor tur-retur se vor califica în grupele principale, din care tot primele două clasate vor ajunge în sferturile de finală. Competiţia va continua cu semifinale şi finala, scrie news.ro.