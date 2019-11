E cel mai norocos FOTBALIST?! Ce stelist se iubeste cu cea mai sexy stewardesa din Romania! Si avioanele se intorc cand o vad :)

Sotul ei e foarte, foarte norocos, zicem noi! :)

Gabriela e sotia lui Iulian Rosu de la Snagov. Cei doi s-au casatorit in toamna lui 2018. Fost jucator la Steaua si Rapid, Rosu e unul dintre cei mai invidiati fotbalisti. Gabriela intoarce toate privirile cand cei doi ies in oras. :) Tanara lucreaza ca stewardesa la cel mai mare operator low-cost de pe piata din Romania.

Iulian Rosu, 25 de ani, face eforturi pentru a reveni in prim-plan si pe teren, dupa mai multe experiente nereusite in primele doua divizii. Fotbalistul e acum la Snagov si tocmai a invins Rapidul in partida cu cel mai neasteptat rezultat din aceasta etapa. Rosu a marcat de doua ori! In perioada in care juca pentru Steaua, Rosu era vazut drept cel mai promitator tanar al clubului. Becali i-a stabilit o clauza de reziliere in valoare de 20 de milioane de euro.

