Regula U21 criticata din nou! Dan Petrescu, ataca FRF si acuza erorile de arbitraj: "Mi s-a promis VAR inca de acum un an!"

Antrenorul CFR-ului s-a aratat deranjat de erorile de arbitraj comise impotriva echipei sale.

Situatia de la Cluj este una tensionata, mai ales dupa ce echipa din Gruia a pierdut fotoliul de lider al clasamentului Ligii 1. Dan Petrescu trebuie sa gestioneze o lupta la titlu in care CFR nu mai este favorita, dar si sa mentina atmosfera din cadrul echipei la un nivel optim. Chiar si cu atatea probleme, “Bursucul” si-a facut timp pentru a critica Federatia Romana de Fotbal pe tema regulii U21 si a lipsei sistemului VAR!

"Ni s-au luat puncte pentru ca asa este regula campionatului, una cu care eu nu sunt de acord, si cred ca au gresit si arbitrii impotriva noastra. Nu cred ca e doar vina lor, totusi, pentru ca imi amintesc ca anul trecut mi s-a promis ca in acest sezon vom avea VAR in play off. Toti arbitrii gresesc, dar uneori sunt prea mari greselile si e nevoie de VAR. S-au facut greseli la limita impotriva noastra, care n-ar fi existat daca era VAR. Am avut penalty cu Craiova, arbitrul a dat galben pentru simulare. Mihaila a dat gol din offside. Chiar daca a fost milimetric, a fost offside! La 2-1 cu Astra, am avut penalty la Camora. Daca primeam penalty, faceam 3-1, era alta istoria meciului.

Nici regula U21 nu este una cu care sa fiu de acord. Nu inteleg de ce trebuie sa joci cu doi jucatori U21. Nu exista in niciun campionat important o asemenea regula. Sunt lucruri care sunt impotriva noastra si ma deranjeaza, dar asta este realitatea. Sper, totusi, sa castigam urmatoarele patru meciuri cu greseli de arbitraj facute in favoarea noastra", a spus Dan Petrescu intr-o conferinta de presa sustinuta astazi.

Antrenorul campioanei a comentat si lupta la titlu impotriva Craiovei, dar a prefatat si partida contra celor de la Gaz Metan Medias, ocupanta ultimei pozitii in play-off.

"Gaz Metan merita victoria cu Craiova, nu trebuia sa piarda, avand in vedere ca pe final au ratat doua ocazii mari in 10 oameni. Au jucat bine si cu FCSB. Sunt convins ca vor juca foarte bine si cu noi, mai ales ca va trebui sa apeleze si la fotbalisti care au jucat mai putin si au nevoie sa se afirme.

Pandemia nu ne-a priit, nu suntem la nivelul de dinaintea opririi sezonului si s-a vazut lucrul acesta si la meciuri. Cu toate astea, cred ca meritam mai mult in ultimele doua partide. Am avut ocazii multe, dar am primit prea multe goluri!

Ar fi fost normal si corect sa se joace ultimele partide de la aceeasi ora. Sunt doar doua echipe care pot castiga titlul, asa ca eu cred ca se va juca pana la final. Avem meciuri foarte grele si noi si cei de la Craiova", a adaugat Petrescu.