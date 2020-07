BREAKING NEWS | Comunicat de presa emis de CFR Cluj! Reactie VEHEMENTA in cazul lui Dan Petrescu: ce se intampla cu antrenorul

CFR Cluj a emis un comunicat de presa prin care vrea sa clarifice situatia antrenorului Dan Petrescu.

In ultimele zile s-a vehiculat o posibila inlocuire a lui Dan Petrescu pe banca CFR-ului. Rezultatele slabe din ultimele partide ar fi stat in spatele acestei decizii, insa clubului din Gruia neaga vehement aceste informatii.

Dan Petrescu are in continuare sustinerea totala a echipei, atat pentru sezonul in curs, cat si pentru sezonul urmator:

"Conducerea clubului CFR 1907 Cluj NU s-a gandit nicio secunda la schimbarea antrenorului Dan Petrescu de pe banca tehnica a echipei noastre, nici acum si nici din sezonul urmator. Dan Petrescu are parte de sustinerea totala a conducerii clubului nostru!

Tehnicianul care a obtinut cele mai mari performante din istoria clubului intr-un timp atat de scurt, reusind sa castige de doua ori consecutiv titlul in Romania si sa califice echipa in Primavara Europeana dupa un sezon fantastic si niste victorii incredibile in competitiile internationale este si va ramane antrenorul echipei CFR 1907 Cluj. Toate performantele pe care Dan Petrescu le-a obtinut in calitate de antrenor principal al echipei noastre, alaturi de un grup de jucatori profesionisti si devotati, au facut ca CFR 1907 Cluj sa revina in prim-planul fotbalului european.

Suntem convinsi ca exista multi tehnicieni care si-ar dori sa pregateasca o echipa de nivelul CFR-ului, insa noi avem antrenor in persoana lui Dan Petrescu, cel care mai are contract cu CFR 1907 Cluj inca doua sezoane, contract pe care o sa il duca la bun sfarsit.

In incheiere, vrem sa va asiguram din nou ca nu a existat nicio discutie cu un alt antrenor pentru a prelua banca tehnica a echipei noastre nici acum si nici din sezonul viitor.

Conducerea clubului FC CFR 1907 Cluj

08 iulie 2020", se arata in comunicatul postat de CFR Cluj pe site-ul oficial al clubului.