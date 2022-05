Reghecampf, greu de demis! Suma uriașă pe care trebuie să i-o achite Mihai Rotaru dacă-l concediază 

Universitatea Craiova a avut un sezon modest. Oltenii au renunțat la titlu încă de la intrarea în playoff, unde au început la 11 puncte în spatele CFR-ului și la 4 puncte sub FCSB. Cu toate acestea, Mihai Rotaru spera ca elevii lui Laurențiu Reghecampf (46 ani) să își adjudece Cupa României. Doar că nici acest lucru nu s-a întâmplat. Câștigătoarea competiției, Sepsi OSK i-a învins în ambele meciuri din semifinală, 2-1 și 1-0.

Pentru Universitatea Craiova urmează ultimul test al sezonului. Echipa din Bănie se va duela cu FC Botoșani, pe 27 mai, de la 20:30, LIVE TEXT pe www.sport.ro în barajul pentru Conference League. Iar dacă oltenii nu se vor impune și Mihai Rotaru va dori să renunțe la serviciile lui Reghecampf, omul de afaceri va trebui să-i achite tehnicianului 300.000 de euro, în termen de 14 zile.

Laurențiu Reghecampf are contract cu Universitatea Craiova până în vara lui 2023 și are o medie de 1.86 puncte pe meci de când a sosit în Bănie. În 44 de meciuri a înregistrat 25 de victorii, 7 rezultate de egalitate și 12 înfrângeri.

Reghecampf a vorbit despre viitorul său după ultimul meci din Liga 1

„La noi lucrurile sunt foarte clare. Mai am contract un an de zile. Lucrurile sunt foarte bine definite în contract atât din partea mea, cât și din cealaltă parte. Relația mea cu Mihai Rotaru este una foarte bună, cu președintele și cu toți membrii stafului. Nu există nicio discuție în momentul de față, nu au fost și nici nu vor fi. La noi e simplu.

Când unul dintre noi are un alt drum, este foarte simplu, este stipulat in contract, ne dăm mâna și rămânem prieteni. Relațiile pe care mi le-am construit aici în aproape un an de zile nu le voi uita niciodată”, a spus Laurențiu Reghecampf, după victoria cu Farul, 4-1.