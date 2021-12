Reghecampf continuă să spere la titlu, deși e la 19 puncte de lider: "Vom juca un rol important în play-off"

Deși oltenii au patru meciuri consecutive fără victorie, inclusiv trei înfrângeri la rând, Laurențiu Reghecampf nu și-a luat gândul de la titlu. Antrenorul Universității Craiova spune că își păstrează încrederea în elevii săi și speră ca echipa să treacă peste această formă slabă.

Reghecampf continuă să spere la titlu

Universitatea Craiova se află la un singur punct de locul 7, ocupat de Rapid, care duce în play-out, dar Reghecampf spune că exclude varianta ratării primelor șase poziții.

"Sub nicio formă (n.r - dacă se gândește că poate rata play-off-ul). Eu în continuare mă gândesc să jucăm un rol important în câştigarea campionatului, deci nu mă gândesc la play-off. Cu toate că în momentul de faţă avem 5-6 echipe care sunt foarte apropiate, mă refer la numărul de puncte, una de cealaltă, dar mai sunt foarte multe meciuri şi eu am mare încredere în echipa pe care o pregătesc, jucătorii pe care îi am la dispoziţie, chiar dacă anumiţi jucători de bază nu vor evolua în următoarea perioadă.

Totuşi, avem nivelul şi putem face diferenţa faţă de celelalte. Deocamdată, noi luăm meci cu meci, cu siguranţă se poate vorbi (n.r. - despre câștigarea campionatului). În momentul de faţă, FCSB şi CFR se bat pentru primele două locuri, dar şi noi vom juca un rol important în play-off. Nu, la Voluntari se joacă un meci foarte important între două echipe care se bat pentru locul 3.

Este o diferenţă între noi şi Voluntari, noi încercăm să trecem peste această perioadă grea şi să ajungem cât mai aproape de cele două echipe din faţă. Va fi un meci greu, tot respectul meu pentru cei din Voluntari, pentru parcursul pe care l-au avut până acum, dar eu am mare încredere în echipa noastră şi vom merge acolo să câştigăm toate cele trei puncte", a declarat Reghecampf, la conferința de presă.

Meciurile Universității Craiova rămase de disputat în 2021: