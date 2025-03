Printre jucătorii transferați de Farul în această iarnă s-a numărat și Reginaldo Junior (23 de ani), un fundaș stânga brazilian care a jucat anterior numai în țara natală.

Gică Hagi, despre Reginaldo: "Calități atletice foarte bune. Un picior foarte bun, d-asta l-am și adus"



Cel alintat "Regi" a jucat al treilea său meci la Farul vineri seară, la remiza cu Universitatea Cluj (1-1). Brazilianul a evoluat timp de 65 de minute și a fost înlocuit de un alt jucător transferat în această iarnă, portughezul Fabinho.



"Regi mi se pare foarte puternic acum defensiv. Am văzut că a făcut față, dar foarte puțin ofensiv. E invers față de ce am văzut când am spus că poate să vină.



Mi se pare că se adaptează foarte mult la tot ce înseamnă Europa - alt fotbal, alt ritm, altă intensitate. Îi dăm timp. A jucat mult mai bine decât la Sepsi, dar nu a împins. N-a avut curajul să împingă așa cum a făcut-o Ganea.



E puternic, văd calități atletice foarte bune. Un picior bun, d-asta l-am și adus. Are un picior foarte bun", a fost caracterizarea făcută de Gică Hagi lui Reginaldo, după meciul cu U Cluj.