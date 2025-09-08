Roș-albaștrii au avut un culoar bun și puteau obține calificarea în faza principală Champions League, dar au pierdut dubla cu Shkendija și au retrogradat în Europa League, unde au impresionat sezonul trecut.

Mihai Pintilii: ”Nu au fost blocați niciodată și nu cred că asta a fost o problemă la ei!”

De altfel, situația din campionat nu este deloc îmbucurătoare pentru campioana României. FCSB ocupă locul 13 în clasament, cu doar șase puncte.

În cadrul emisiunii ’Fotbal Club’ de la Digi Sport, jurnalistul Remus Răureanu l-a întrebat pe Mihai Pintilii dacă faptul că jucătorii de la FCSB nu au prins transferuri importante în această vară a contat pentru evoluțiile slabe din această stagiune.

Partenerul lui Elias Charalambous de pe banca tehnică a lui FCSB a mărturisit că nu au existat oferte pentru jucătorii campioanei României.

”Nu e vorba că a fost permisă, de ce zici ’permisă’, că nu îi lasă nimeni? Dacă erau oferte... Aveau clauze de reziliere, venea cineva: ’Ia 5 milioane, că eu te iau’. Sau două milioane...”, a apus Mihai Pintilii.

Ilie Dumitrescu l-a ”ajutat” pe Pintilii și a transmis că, în opinia sa, finanțatorul de la FCSB nu s-ar fi opus unui transfer dacă ar fi primit o ofertă importantă pentru un jucător.

”Eu cred că dacă venea cineva cu o ofertă serioasă, eu cred că Gigi îl ajuta...”, a adăugat Ilie Dumitrescu.

De altfel, Pintilii a mărturisit că nu consideră că faptul că jucătorii au prins transferuri la echipe din afara României a contat pentru evoluțiile modeste din acest start de sezon.

”Sută la sută, și eu zic la fel, și dacă era ofertă de un milion, un milion jumătate, se discuta! Nu au fost blocați niciodată și nu cred că asta a fost o problemă la ei”, a completat Pintilii.

