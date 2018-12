Rednic a plecat in Belgia! "Ma intalnesc cu Boloni" Mutarea pregatita de antrenorul dinamovist

Dinamo are nevoie de intariri pentru a salva sezonul.

Antrenorul lui Dinamo, Mircea Rednic, a declarat ca discuta cu Laszlo Boloni, tehnicialul lui Antwerp, echipa de pe locul 3 in Belgia, despre un posibil tranfer de la echipa acestuia. Rednic mai are pe lista sa jucatori de la FC Bruges, locul 2 in acest moment, si Anderlecht, fosta echipa a lui Stanciu si Chipciu.

Rednic se afla in Belgia, acolo unde ieri a urmarit meciul Mouscron - Anderlecht 3-1, iar astazi s-a aflat in tribune la partida FC Bruges - Antwerp, scor 5-1. Antrenorul lui Dinamo a confirmat ca se va intalni cu Boloni in aceste zile: "Ce pot eu sa spun acum este ca ma intalnesc cu Loti Boloni, sa discut, probabil ca vom lua un jucator de la Antwerp", a spus Rednic pentru ProSport.

Tehnicianul "cainilor" a spus ca se asteapta la evolutii mai bune de la strainii din campionatul Romaniei, dar mai ales de la cei care fac acum parte din lotul lui Dinamo: "Eu am jucat in Belgia, stiu despre ce vorbesc: de la straini se asteapta sa faca diferenta! Asta trebuie sa asteptam si noi in Romania! Nu sa fie inca unii care sa iasa la numar, uneori chiar mai slabi decat ce avem noi prin tara. Veti vedea despre ce e vorba, nu vreau sa spun foarte multe acum. Discutam cu Anderlecht si FC Bruges, echipe care vor sa lase niste jucatori sa plece", a adaugat Mircea Rednic.