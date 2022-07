Redevine Arsenal o forță? Transferurile de 130 milioane de euro + cum ar putea arăta "tunarii" în noul sezon

În sezonul 2003/04, când principalul jucător era francezul Thierry Henry, Arsenal a reușit performanța nemaintâlnită până atunci de a câștiga titlul de campion fără înfrângere. Cele 26 de victorii și 12 egaluri le-au adus "tunarilor" trofeul "de aur" Premier League.

De la echipa care se bătea constant la podium, în ultimele șase sezoane Arsenal nu a mai arătat atât de bine. În 2016/17 a ocupat locul cinci, sub comanda lui Arsene Wenger, după ce sezonul trecut finalizase pe a doua poziție. În 17/18 a obținut 63 de puncte și a stat pe locul șase. În 18/19 Unai Emery a preluat cârma echipei și a terminat pe cinci. În 19/20 și 20/21, sub comanda lui Mikel Arteta, "tunarii" au arătat dezastruos și și-au adjudecat a opta poziție în ambele sezoane. În 21/22 a dat semne de revenire ocupând a cincea poziție cu același antrenor pe banca tehnică.

Pentru sezonul următor, Arsenal a transferat pe Emirates trei jucători extrem de valoroși. Fabio Vieira de la FC Porto pentru 35 milioane de euro, Oleksandr Zinchenko de la Manchester City tot pentru 35 milioane și Gabriel Jesus, starul "cetățenilor", care i-a costat 52.2 milioane de euro.

Directorul sportiv Edu Gaspar a oferit o declarație "marcă înregistrată", unde a vorbit despre situația de la Arsenal și maniera în care trupa lui Arteta se pregătește pentru sezonul 2022/23.

„Deco mi-a spus mereu că Raphinha (n.r. - care a ajuns la Barcelona în această perioadă de mercato și a jucat la Leeds în sezoanele trecute) a vrut-o doar pe Barcelona. Noi semnături? Trebuie să fim pregătiți.

Nu o să semnez niciodată pe cineva cu care Arteta nu este confortabil. Nu sunt transferurile lui Mikel sau lui Edu - sunt ale lui Arsenal”, au fost cuvintele lui Edu Gaspar pentru Sky Sports, citate de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

