Recompensa fotbalistului de la AC Milan care a adus victoria în meciul cu rivala Inter: „Va primi asta”

Rossoneri s-au impus cu 3-2 împotriva lui Inter pe Giuseppe Meazza, iar Rafael Leao, extrema stângă a lui AC Milan, a marcat două goluri și a dat o pasă decisivă.

Stefano Pioli, antrenorul rossonerilor, a vorbit despre evoluția lui Rafael Leao și a evidențiat faptul că clubul dorește să-i ofere un nou contract.

„Clubul dorește să-i ofere lui Leao un nou contract cât de curând. Conducerea se va ocupa de asta - el (n.r. Rafael Leao) muncește la cel mai înalt nivel. Nu creează nicio problemă, muncește din greu ca un fotbalist de top.”, au fost cuvintele lui Stefano Pioli, citate de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe Twitter.

