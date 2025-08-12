Adus în această vară ca un adevărat star, după ce a ieșit golgheter în țara sa cu 22 de goluri, Mevlan Zeka (31 de ani) a devenit protagonistul unui caz fără precedent în fotbalul românesc recent. Atacantul, care semnase un contract pe două sezoane cu UTA Arad, a părăsit echipa după primul cantonament și a rupt orice legătură cu clubul.



Inițial, Zeka a cerut două zile libere pentru a fi alături de soția sa, recent operată, o solicitare aprobată de conducere, deși a fost avertizat că va rămâne în urmă cu pregătirea fizică. Însă, atacantul nu s-a mai întors, iar acum, potrivit informațiilor oferite de GSP, se antrenează deja cu fosta sa echipă, FC Suhareka.



"Mergem la FIFA, nu creăm precedente!"



În fața acestei situații, oficialii de la UTA au răbufnit și au trecut la măsuri extreme. Alexandru Meszar, managerul general al clubului, a anunțat că litigiul va ajunge pe masa forului mondial.



"De comunicat, am ajuns să comunicăm doar prin juriști. Se pare că nu ne vom înțelege, l-am tot notificat, așadar mergem la FIFA, pentru că nu dorim să creăm un precedent. Noi solicităm să se respecte contractul, ne-am bazat pe serviciile lui, am renunțat la alți atacanți pentru a-l transfera, care acum nu mai sunt disponibili pe piață.



Un contract trebuie respectat de ambele părți. Dacă mâine toți jucătorii ne-ar cere ruperea contractului, din cauza problemelor personale, eu ce fac?! Nu plătește, ajungem la FIFA. În continuare, solicitarea noastră este să revină la echipă și să plătească despăgubiri", a spus Meszar.



Impresarul fotbalistului a încercat o reziliere de comun acord, oferind și o sumă de bani, însă propunerea a fost refuzată categoric de arădeni. UTA nu i-a achitat niciun salariu lui Zeka, motivând absența acestuia de la programul echipei.



Culmea este că, la prezentare, kosovarul se declara entuziasmat de venirea la Arad: "Abia aștept să vă văd la stadion, fani ai UTA. Sunt aici să dau tot ce am mai bun și să avem succes". Acum, "succesul" se va disputa, cel mai probabil, la tribunalele FIFA.

