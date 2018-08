Real, United si Football Club, adversarele CSA Steaua in lupta pentru promovare! Programul etapelor

CSA Steaua incepe sambata noul sezon de Liga a 4-a.

CSA Steaua si Carmen Bucuresti, principalele pretendente la promovare, se vor intalni in prima etapa din Liga a 4-a, de la ora 18:00, in complexul Ghencea.

Sunt si cateva nume noi in acest sezon - studentii de la Politehnica si-au facut echipa si tintesc promovarea, iar Vis de Bucuresti, Bucharest United si Real Crangasi se vor bate si ele cu Steaua lui Lacatus.

Iata programul etapelor din tur:



Etapa 1: STEAUA Bucuresti - AS Carmen Bucuresti 1937

Etapa 2: AFC Vis de Bucuresti - STEAUA Bucuresti

Etapa 3: STEAUA Bucuresti - ACS Bucharest United

Etapa 4: AS Romprim - STEAUA Bucuresti

Etapa 5: CS Progresul Bucuresti 2005 - STEAUA Bucuresti

Etapa 6: STEAUA Bucuresti - ACS Unirea Politehnica

Etapa 7: CS FC Dinamo - STEAUA Bucuresti

Etapa 8: STEAUA Bucuresti - SC FC Metaloglobus SA 2

Etapa 9: LPS Mircea Eliade - STEAUA Bucuresti

Etapa 10: STEAUA Bucuresti - AFC Rapid

Etapa 11: AFCS Real Crangasi - STEAUA Bucuresti

Etapa 12: STEAUA Bucuresti - ACS Victoria Bucuresti

Etapa 13: AS Tricolor Football Club - STEAUA Bucuresti

Etapa 14: STEAUA Bucuresti - AFC Comprest GIM

Etapa 15: AFC Asalt - STEAUA Bucuresti