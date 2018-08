ULTIMA ORA | Dinamo respinge categoric transferul lui Nistor, dar vine cu o explicatie amuzanta: "Ati vazut cum am procedat cu Gnohere!"

Oficialii lui Dinamo resping categoric varianta ca Nistor sa ajunga la FCSB

Alexandru David, presedintele consiliului de administratie de la Dinamo, spune ca nu exista nicio posibilitate ca Dan Nistor sa ajunga la FCSB.

"Gigi Becali isi poate dori, dar trebuie sa mai si poata."

"A stiut din prima secunda in care a sunat la domnul Negoita ca nu o sa poata sa il ia pe Nistor. Si in urmatoarea secunda, domnul Negoita i-a transmis ca nu poate fi vorba de asa ceva."

"Nu exista nicio posibilitate ca acest transfer sa se realizeze", a spus ferm Alexandru David la Ora exacta in sport.

Gnohere si Nemec



Oficialul lui Dinamo a venit apoi cu doua exemple de situatii in care Becali a vrut un jucator de la Dinamo, iar conducerea a refuzat negocierile.

"Aduceti-va aminte ca am avut oferta pentru Bizonul de 1 milion de euro, si clubul Dinamo nu a fost de acord sa plece la Steaua. Apoi a intrat in ultimele 6 luni, in postura de jucator care putea sa semneze cu orice club, nu mai puteam sa tinem un jucator care din vara stiam ca o sa joace la rivala."

"De-abia atunci am fost de acord sa plece, pe o suma mult mai mica, dar noi initial am refuzat 1 milion de euro."

"Anul trecut, aceeasi poveste s-a repetat si cu Adam Nemec, cand lucratorii de la Dinamo ii transmiteau lui Gigi Becali ca nu il poate lua pe Nemec, iar el zicea ca nu vorbeste cu lucratorii de la Dinamo."

"Acum, lucratorii de la Dinamo ii transmit lui Gigi Becali ca Nistor nu va ajunge la FCSB, va pleca pe bani multi intr-un campionat puternic", a mai spus Alexandru David la PRO X.