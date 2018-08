"Simona is on fire!" Cum a fost surprinsa Halep la New Haven, dupa ce s-a retras VIDEO

Simona Halep a anuntat ca nu va juca la Connecticut Open, insa liderul mondial face alte activitati la New Haven.

Romanca din fruntea ierarhiei WTA a invocat o problema la tendonul lui Ahile si se va odihni saptamana aceasta pentru ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open 2018. Simona ar fi trebuit sa joace la New Haven in turul secund cu Giorgi, care a trecut de Bogdan in primul tur.

Chiar daca nu va evolua la Connecticut Open, Simona Halep isi face datoria de idol la turneul de la New Haven semnand cateva zeci de mingi de tenis. Andrea Hlavackova, tenismena ceha, specialista in proba de dublu (locul 6 WTA la dublu), a surprins-o pe Simona dand autografe si a filmat momentul. "Indatoririle liderului mondial in zilele libere", a scris sportiva ceha pe Instagram.

Hlavackova: Simona, aici, nu joaca azi, dar...

Simona: Continui sa exersez.

Hlavackova: She is on fire! (E de neoprit)

Simona: E a doua cutie, de fapt.

Halep va reveni la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, care incepe la 27 august.