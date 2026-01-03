În actuala stagiune, Manchester City se situează pe locul secund cu 41 de puncte. După 19 etape, echipa pregătită de Pep Guardiola a bifat 13 victorii, la care s-au adăugat două rezultate de egalitate și patru înfrângeri.



Eșalonul de elită al Angliei, Premier League, se vede pe VOYO!



Pentru ”cetățeni” urmează meciul cu Chelsea de sâmbătă seară, de la ora 19:30, care va conta pentru etapa #20 din Premier League și care va avea loc pe Etihad.



”Cine câștigă titlul?” Costel Pantilimon a răspuns fără să stea pe gânduri



Întrebat despre campionatul Angliei, Pantilimon consideră că Manchester City se va impune în acest sezon, în ciuda faptului că Arsenal pare de neoprit și într-o formă mult mai bună.



”(n.r. Cine câștigă titlul în acest sezon) City (n.r. râde). City, pentru că nu își va permite, cu siguranță, să aibă un al doilea an fără rezultate, fără să câștige vreun trofeu”, a spus Costel Pantilimon într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro.



Momentan, ”cetățenii” se află la patru lungimi în spatele liderului Arsenal, care are 14 victorii, trei remize și două eșecuri în primele 19 etape din campionat.

