Reacția lui Săndoi după declarațiile făcute de Hagi la finalul meciului. Chindia a câștigat cu Farul, dar obiectivul este clar: „Evitarea retrogradării!”

Echipa lui Emil Săndoi a reușit să se impună datorită golului marcat de Florea, în minutul 82 al partidei. Meciul a fost echilibrat până în minutul 30, când golgheterul din Liga 1, Jefte Betancor a văzut roșu direct după un presupus fault la Paul Iacob.

La finalul partidei, Gică Hagi s-a dezlănțuit la adresa arbitrajului, televiziunilor, criticându-și dur și adversarul, în special pe Iacob, fotbalist crescut de FC Viitorul, punctând că fundașul l-a provocat în repetate rânduri pe atacantul său.

Reacția lui Emil Săndoi



Antrenorul Chindiei a vorbit la „Ora exactă în sport” despre victoria importantă obținută de echipa sa, fără să dorească a comenta declarațiile făcute de Gică Hagi. Săndoi a spus că e normal ca Hagi să fie supărat după ce a pierdut meciul de acasă, însă a ținut să își felicite fotbaliștii pentru prestația avută.

Totodată, în ciuda faptului că Chindia a învins-o pe Farul și se află pe locul 11 în clasament, cu 27 de puncte obținute, antrenorul declară că obiectivul echipei este salvarea de la retrogradare.

16 puncte este distanța dintre Chindia Târgoviște și 'lanterna roșie' Clinceni, în clasamentul Ligii 1, cu ilfovenii având și două meciuri în minus.

„Nu comentez declarațiile lui Gică, e normal să fie supărat, mă bucur pentru victoria noastră, aveam nevoie de cele 3 puncte. Am demonstrat, prin joc că suntem mai echilibrați datorită transferurilor făcute. În prima parte a campionatului am jucat fără 6 jucători de bază, poate chiar 8.

A fost un meci echilibrat în primele 30 de minute, am avut și noi ocaziile noastre, nu știu dacă mai multe sau mai puține decât Farul. Fiind cu om în plus, am încercat să căutăm spații și am reușit să marcăm. Vreau să îi felicit pe băieți, mai ales pe cei care au venit de câteva zile și au reușit să se integreze rapid. Așa, Pițian a revenit după ceva timp, dar a reușit să se reintegreze rapid.

Bineînțeles că obiectivul este evitarea retrogradării, așa a fost și sezonul trecut, așa e și acum. Îmi doresc din suflet ca Eugen, care este prietenul meu și a demonstrat că e antrenor cu a mare să reintre în circuit”, a declarat Emil Săndoi la PRO X.