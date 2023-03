După ce a semnat rezilierea contractului cu FCSB, Strizu a început să facă dezvăluiri. A început cu perioada Oțelul Galați, când l-a cunoscut pe Mihai Stoica și erau "ca frații", a povestit cum MM i-ar fi propus "să îl lucreze" pe Victor Pițurcă (DETALII AICI), iar ulterior a ajuns în 2023.

Leo Strizu: "Mihai Stoica e un fel de Fane Spoitoru în pușcărie. M-a întrebat ce să caut eu în cantonament"

Antrenor principal doar în acte, pentru că Mihai Pintilii nu are licență, Leo Strizu spune că Mihai Stoica i-a transmis că trebuie doar să participe la conferințele de presă și la meciuri. În cantonamentul din Antalya, tehnicianul nu a fost luat, iar decizia i-ar fi aparținut chiar lui Stoica.

Strizu îl compară pe Mihai Stoica cu interlopul Fane Spoitoru, spunând că managerul general de la FCSB "nu poate fi controlat de niciun antrenor".

"În primul meci, la Botoșani, în campionat, totul a fost bine. M-am fâstâcit pe la conferința de presă, am început să vorbesc eu prostii. După care, am venit acasă. M-am uitat în oglindă, pentru că după mine a intervenit Gigi și a zis: 'Întrebați voi pe Strizu sau pe cine vreți voi de schimbări și echipă'. Mi-am dat două palme și am zis că la următoarea conferință le voi spune oamenilor pe bune ce sunt eu acolo. M-am dus, am intrat în conferință și am zis: 'Băi, fraților, Pinti e 100% antrenorul echipei. El decide'. Eu n-aveam voie să folosesc pronumele eu sau noi, ci el sau ei.

Următorul meci, la o săptămână, în cantonamentul de dinaintea jocului, am rămas cu Pinti să mai discutăm. Eu nu mă cunoșteam foarte bine cu el, dar trebuia să discutăm. Ne-a prins seara, cina. Dimineața am avut conferința, am spus ce v-am relatat: 'Noi suntem simpli executanți'. De la început mi-am dat seama că sunt antrenor paravan.

Când am spus că suntem doar executanți, vă dați seama că pe unul dintre noi l-a deranjat enorm. Mihai Stoica! Seara l-am văzut că intră și se uita atent la mine. Poate greșesc, poate nu l-a deranjat că am zis că suntem simplu executanți, l-o fi deranjat altceva, dar l-am văzut că a intrat supărat. MM poate să aibă și două săptămâni toane proaste.

După care, primesc mesaj pe telefon: 'Mă, tu ce cauți în cantonament?'. Da, de la Mihai Stoica. Eu nu eram pregătit de cantonament. A fost o discuție doar să particip la conferințe, să stau la club, să joc un tenis, să vorbesc cu Pinti și cu antrenorii. Mi-a zis: 'Fă-ți bagajul sau du-te acasă liniștit'. I-am zis: 'Mă, MM-ule, hai să vorbim un pic'. 'N-avem, mă, ce să vorbim', mi-a zis. L-am întrebat ce trebuie să fac eu, deși mi-am dat seama ce trebuie. Mi-a zis: 'Nimic, te duci la conferințe și la meciuri oficiale!'.

De atunci, eu mi-am dat seama că e groasă. Mi-am dat seama că ce vrea să facă MM la Stoica e un fel de Fane Spoitoru prin pușcărie. Poate m-am dus prea departe, dar pe Mihai Stoica nu îl poate controla niciun antrenor. Când îl controlează antrenorul, nu știu dacă zboară antrenorul, dar...

M-am trezit dimineață, știam că nu plec în cantonament. M-a sunat cineva (n.r - din presă) dimineață: 'Domnul Strizu, unde sunteți?'. 'Dorm!'. 'Păi, nu sunteți în cantonament?'. 'Nu, asta e decizia conducerii și punct!'", a spus Leo Strizu, la Fanatik.