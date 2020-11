Reactia lui Rondon dupa ce a "spart" gheata in Liga 1! "Am demonstrat astazi ca noi suntem campionii Romaniei!" Ce spune Manea despre o eventuala plecare a lui Petrescu

CFR Cluj a castigat in deplasare, in fata lui FC Arges, cu 2-0, intr-un meci din etapa a zecea a Ligii 1.

Mario Rondon a rezolvat meciul din prima repriza dupa ce a inscris o dubla. Pentru atacantul din Venezuela, acestea au fost primele reusite din actualul sezon. El a mai inscris doua goluri in preliminariile Europa League si doua in grupele competitiei.

Rondon este fericit dupa aceasta victorie si vrea sa ajunga cu CFR pe primul loc.

"Da, sunt fericit pentru goluri. Primele din acest an. Important e ca ca echipa castiga. Dupa infrangerea cu Roma e important pentru echipa. E bine pentru noi ca am revenit aproape de Craiova si FCSB. Suntem aproape de de primul loc. Am demonstrat astazi ca noi suntem campionii Romaniei. Vrem sa ajungem mai aproape de primul loc. Importante pentru noi sunt cele 3 puncte", a declarat Mario Rondon

Din cauza indinsponibililor, Cristi Manea a fost titular in centru apararii ardelenilor. Intrebat despre o eventuala plecare a lui Dan Petrescu de la echipa, el a spus ca nici nu vrea sa se gandeasca la asa ceva.

"Suntem foarte obositi, eu unul m-am simtit foarte obosit, pentru ca sa joci 5 meciuri din 3 in 3 zile nu e usor, dar sunt bucuros ca am luat cele 3 puncte si ne mentinem sus.

Am mai jucat cand eram mai mic. Si in in Belgia eram fundas central, dar usor pot sa ma adaptez unde e nevoie. Chiar am avut foarte multe meciuri si ne prinde bine o pauza. Campionatul sa va juca pana la final, nu este jucat mai sunt multe etape, plus playoff unde se injumatatesc, fiecare echipa are sansa ei. Nu vreau sa ma gandesc la pleacearea lui Dan Petrescu, nu vreau sa comentez", a declarat Cristi Manea.