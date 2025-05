Marian Iancu, fost patron la Poli Timișoara și rapidist convins, crede că Dinamo și ”U” Cluj s-au ”înfrățit” vineri seară ca să spulbere obiectivul cupelor europene al rapidiștilor (DETALII AICI).



Reacția lui Florin Prunea după acuzele lui Marian Iancu: ”Toată lumea a văzut”



Florin Prunea, fost internațional român, a negat declarațiile lui Marian Iancu și a susținut că ”U” Cluj a jucat mai bine decât formația dirijată de Zeljko Kopic vineri seară.



”Să fim serioşi. Toată lumea a văzut că a câştigat echipa mai bună. Dinamo are mari probleme. Jucători accidentați, lipsa unui obiectiv. U Cluj a fost mult mai motivată, era şi normal.



Nu se pune problema de blat. Dinamo atât a putut. S-au mai accidentat şi în timpul meciului doi… O să îşi facă lot bun, la anul, oamenii de la Dinamo au bani şi vor investi”, a spus Florin Prunea, potrivit ProSport.



Ce a declarat Marian Iancu



”Dacă față de campioana FCSB am tot respectul, pentru Dinamo nu am nimic. Decât scârbă! Firească! Am spus de mult timp 2 solist în meciul Dinamo cu U Cluj. Așa a fost!



Mai mult. O prosteală pe față. Asta este. Frăție până la capăt. Rapid urcă față de anul trecut pe locul 5 și Sumudica își atinge obiectivul. E cazul să rămână! Șomer de lux.



Pentru anul următor, dacă se respectă algoritmul, Rapidul are garantat locul 6. Adică locul 6 acum trei ani, locul 5 acum doi ani, locul 6 acum un an si acum locul 5. Sunt supărat.



Domnilor din Giulești, vă urez noapte bună! Peste tot este o beznă de ne doare! La noi în suflet”, a scris Marian Iancu pe pagina sa de Facebook.