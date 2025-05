Rapid se află pe locul 5 cu 32 de puncte, iar Universitatea Craiova se situează pe locul 4 cu 37 de puncte. Atât giuleștenii, cât și oltenii au un meci în minus față de ”U” Cluj, care e pe trei cu 38 de puncte.



Rapidistul Marian Iancu a răbufnit după ce ”U” Cluj a învins-o pe Dinamo: ”Mi-e scârbă!”



Marian Iancu, fost patron la Poli Timișoara și rapidist convins, crede că Dinamo și ”U” Cluj s-au ”înfrățit” vineri seară ca să spulbere obiectivul cupelor europene al rapidiștilor.



”Dacă față de campioana FCSB am tot respectul, pentru Dinamo nu am nimic. Decât scârbă! Firească! Am spus de mult timp 2 solist în meciul Dinamo cu U Cluj. Așa a fost!



Mai mult. O prosteală pe față. Asta este. Frăție până la capăt. Rapid urcă față de anul trecut pe locul 5 și Sumudica își atinge obiectivul. E cazul să rămână! Șomer de lux.



Pentru anul următor, dacă se respectă algoritmul, Rapidul are garantat locul 6. Adică locul 6 acum trei ani, locul 5 acum doi ani, locul 6 acum un an si acum locul 5. Sunt supărat.



Domnilor din Giulești, vă urez noapte bună! Peste tot este o beznă de ne doare! La noi în suflet”, a scris Marian Iancu pe pagina sa de Facebook.