La primul meci cu spaniolul Felip Ortiz, FC Botoșani a pierdut la scor, iar, după meci, noul antrenor al moldovenilor a oferit primele declarații.

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Ortiz a mărturisit că nu a avut timp să pregătească jocul cu Rapid și este convins că lucrurile vor fi din ce în ce mai bune la echipa finanțată de Valeriu Iftime.

”În primul rând, am început slab prima repriză, apoi lucrurile s-au complicat. Au fost anumite greșeli inacceptabile. În a doua repriză, am arătat ceva mai bine cu mingea la picior, dar trebuie să muncim și să mergem mai departe.

Nu îmi pare rău, am avut antrenament, nu am avut timp să pregătesc meciul, dar acum voi avea o săptămână la dispoziție, avem și un meci de Cupă.

Nu am fost surprins, am văzut meciurile, știam că Rapid joacă foarte bine pe contre. Noi am făcut niște greșeli, ei au profitat. Am avut un singur antrenament. După acest meci, avem mai multe zile de antrenament. Nu se schimbă nimic până nu îmi pun ideile în aplicare.

Tot trei puncte am pierdut, sigur nu ne-am fi dorit să fie așa, dar cred că trebuie să lucrăm la mentalitate, pentru a juca mai bine la următorul meci și să pregătim partida din weekend-ul următor”, a spus Ortiz după meci.