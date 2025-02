FCSB a încheiat la egalitate, scor 0-0, duelul cu Petrolul Ploiești, iar la finalul meciului, Elias Charalambous a fost surprins de vestea transferului lui Elvir Koljic la Rapid București.



Deși atacantul bosniac era dat ca și transferat la FCSB, Universitatea Craiova l-a cedat definitiv giuleștenilor, anunțul fiind făcut aproape de miezul nopții.



Reacția lui Elias Charalambous după ce Elvir Koljic s-a transferat la Rapid



Întrebat despre mutare, antrenorul FCSB a părut luat prin surprindere.



"A decis să semneze cu Rapid, nu oblig pe nimeni să vină aici. E decizia lui. Nu am nicio înformație în acest sens. Nu am nimic de adăugat", a spus cipriotul.



Tehnicianul roș-albaștrilor a vorbit și despre remiza de la Ploiești, dar și despre dificultățile pe care le întâmpină echipa sa.



„Știam dinaintea meciului că va fi greu. În prima repriză am controlat jocul, am înscris, dar golul a fost anulat. Au spus că a fost fault. În repriza a doua, meciul a fost mai deschis. Am încercat să înscriem, dar nu am reușit.



Asta e fotbalul, fără scuze. Tot ce s-a întâmplat astăzi nu decide ce se va întâmpla în viitor.



Edjouma a simțit ceva la spate, Miculescu a fost lovit. Sunt multe meciuri, asta e situația, din nefericire. Asta e fotbalul, apar accidentări.



Orice aș spune acum nu schimbă nimic. Trebuie să ne descurcăm. Sper ca, într-o zi, să avem lotul complet. E bine să ai cât mai multe soluții pe posturi.



Meciul următor e ca toate celelalte, trebuie să jucăm cât mai bine", a spus Elias Charalambous.