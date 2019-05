Cum s-a descurcat Edi Iordanescu la precedenta aventura pe banca echipei lui Becali: umilinte si nervi la FCSB. FOTO

Ultima si singura aventura a lui Edi Iordanescu pe banca FCSB nu a fost una de povestit nepotilor.

Edi Iordanescu (40 ani), baiatul cel mare al lui Anghel Iordanescu, a fost adus de tatal sau in anturajul Stelei inca de la 5 ani, cand putea fi vazut pe Stadionul Ghencea jucandu-se in pauzele meciurilor cu fiul lui Tudorel Stoica, Alin. Ulterior, el a fost junior al clubului militar si a jucat chiar si un meci pentru echipa de seniori, dar a evoluat, in anii urmatori, pentru Sportul Studentesc (1997-1998), Panionios (1998-1999), Unirea Focsani (1999-2000), Rapid (2000), Rocar (2001), Alki Larnaca (2001-2002), Petrolul (2002-2003), FC Vaslui (2003-2004) si Rapid II (2004).



Dupa ce a agatat ghetele in cui, Edi Iordanescu a urmat Scoala de Antrenori din cadrul FRF si a luat cursuri in Italia, Spania si Anglia.

„Am pierdut controlul cifrelor, am cheltuit cateva mii de euro in fiecare an pe materialele de studiu, plus tot ceea ce inseamna costurile drumurilor pe care le-am facut in strainatate pentru conferinte sau pentru a asista la sedintele de antrenamente ale cluburilor mari de fotbal din Europa”, spunea atunci Iordanescu jr. El si-a inceput cariera de antrenor fiind secundul lui Ilie Dumitrescu si Marius Lacatus la FCSB. In septembrie 2010, el devenea cel mai tanar antrenor principal din istoria Stelei, ocupand functia de antrenor principal interimar pentru doua meciuri, dupa demisia lui Ilie Dumitrescu. La 32 de ani, el a condus de pe banca echipa la victoria cu 1-0 contra lui Gaz Metan CFR Craiova, in 16-imile Cupei Romaniei, si la infrangerea 0-1 cu Otelul Galati, din campionat.

Becali l-a inlocuit cu Marius Lacatus!



"Fara antrenor, nu putem face nimic. O sa caut alt antrenor, sper sa il pun pana la meciul cu Napoli", a spus atunci Becali, care l-a adus in locul sau pe Marius Lacatus, care nu a rezistat nici el decat 5 luni, intre septembrie 2010 si martie 2011. Edi Iordanescu a ramas secundul „Fiarei”, alaturi de Ioan Naghi, cei doi plecand impreuna cu acesta, dupa infrangerea cu 3-0 de pe teren propriu in fata lui FC Brasov, terminata cu scandal, dupa ce Mihai Stoica i-a pus pe jucatori sa isi ceara iertare in genunchi in fata galeriei.



Acea editie de campionat a fost una dulce-amara pentru FCSB, care a avut nu mai putin de 6 antrenori (Victor Piturca, Ilie Dumitrescu, Edi Iordanescu, Marius Lacatus, Sorin Cartu, Gabriel Caramarin / Olaroiu l-a consiliat si el pe Becali pentru finala Cupei Romaniei). Echipa a terminat sezonul pe locul al 5-lea (dupa Otelul, Poli Timisoara, FC Vaslui si Rapid), a castigat Cupa Romaniei (la Brasov, 2-1 cu Dinamo, episodul cu „plange Torje, plange!”) si a ajuns in grupele Europa League, dupa ce a trecut greu, in play-off, dupa executarea loviturilor de departajare, de Grasshopper Zurich (1-0, 0-1, 4-3 d.p.), terminand apoi grupa pe locul al treilea, cu 6 puncte acumulate, dupa Liverpool (10p) si Napoli (7p), dar inaintea lui FC Utrecht (5p). Din echipa faceau parte Geraldo, Brandan, Dica, Bilasco, Galamaz, Emeghara, Latovlevici, Martinovici, Nicolita, Gardos, Surdu, Kapetanos, Stancu sau Tatarusanu.



Dupa aventura de la FCSB, Edi Iordanescu a obtinut licenta PRO UEFA, in martie 2012, si a antrenat din postura de antrenor principal pe Fortuna Brazi (2013), ASA Tg. Mures (2013-2014), Pandurii Tg. Jiu (2014-2016 / locul 2 in Liga 1), TSKA Sofia (2016), Astra Giurgiu (2017-2018), CFR Cluj (2018 / Supercupa Romaniei) si Gaz Metan Medias (2019).

"Putem spune ca Edi este noul antrenor al FCSB-ului, da! Lipseste doar semnatura de pe contract", a declarat Gigi Becali in direct la PROX.