De ce se tem cel mai tare austriecii înaintea meciului cu România: ”Fotbalul austriac s-a făcut de rușine pentru a doua oară în trei ani!”

Dacă din punct de vedere al rezultatelor, austriecii nu își fac mari probleme, aceștia se tem ca nu cumva să se facă de rușine în Europa în această lună.

Concret, aceștia s-au referit la scandalul din meciul cu Cipru, când o gaură imensă a apărut în teren.

”‘Bagă mingea în gaură!’ Gazonul nu trebuie să fie o problemă”, a titrat Krone.

Austriecii susțin că gazonul de pe ”Ernst Happel” trebuie să fie perfect, pentru a fi evitată o rușine catastrofală, după pățaniile de luna trecută, când Austria a jucat cu Cipru, scor 1-0, pe Raiffeisen Arena, stadionul celor de la LASK Linz.

Atunci, chiar în timpul meciului, în teren a apărut o gaură imensă. Din acest motiv, partida a fost întreruptă mai bine de 10 minute, timp în care organizatorii au încercat să acopere groapa cu nisip. Austriecii au adus numeroase găleți de nisip pentru a repara suprafața de joc.

”Victoria obligatorie împotriva statului San Marino este, de asemenea, primul meci pe teren propriu echipei naționale a Austriei de la scandalul ‘găurii din Linz’, care a făcut ca fotbalul austriac să se facă de rușine pe plan internațional pentru a doua oară în trei ani”, au notat jurnaliștii austrieci.

Este a doua oară când austriecii pățesc acest lucru. În 2022, în timpul unui meci cu Danemarca, a apărut o groapă pe suprafața de joc a stadionului din Viena.

Jurnaliștii de la Krone se tem că acest lucru s-ar putea repeta și, mai în glumă, mai în serios, au vorbit despre o rușine uriașă care ar cădea asupra Federației din Austria.

”‘Bagă mingea în gaură!’ – această instrucțiune austriacă venită din partea colegilor de echipă sau a antrenorilor înseamnă, de fapt, să pasezi mingea printr-un spațiu liber din apărarea adversă. Din păcate, la meciurile de acasă ale Federației Austriece de Fotbal, această expresie poate fi înțeleasă greșit, deoarece găurile apar și în gazon”, au scris austriecii.

În această lună, Austria va juca doar cu San Marino pe teren propriu. Meciul cu România se va disputa pe Arena Națională, duminică, de la 21:45.

