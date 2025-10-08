De ce se tem cel mai tare austriecii înaintea meciului cu România: ”Fotbalul austriac s-a făcut de rușine pentru a doua oară în trei ani!”

Dacă din punct de vedere al rezultatelor, austriecii nu își fac mari probleme, aceștia se tem ca nu cumva să se facă de rușine în Europa în această lună.

Motivul pentru care se tem austriecii înaintea jocului cu România

Concret, aceștia s-au referit la scandalul din meciul cu Cipru, când o gaură imensă a apărut în teren.

‘Bagă mingea în gaură!’ Gazonul nu trebuie să fie o problemă”, a titrat Krone.

Austriecii susțin că gazonul de pe ”Ernst Happel” trebuie să fie perfect, pentru a fi evitată o rușine catastrofală, după pățaniile de luna trecută, când Austria a jucat cu Cipru, scor 1-0, pe Raiffeisen Arena, stadionul celor de la LASK Linz.

Atunci, chiar în timpul meciului, în teren a apărut o gaură imensă. Din acest motiv, partida a fost întreruptă mai bine de 10 minute, timp în care organizatorii au încercat să acopere groapa cu nisip. Austriecii au adus numeroase găleți de nisip pentru a repara suprafața de joc.

Victoria obligatorie împotriva statului San Marino este, de asemenea, primul meci pe teren propriu echipei naționale a Austriei de la scandalul ‘găurii din Linz’, care a făcut ca fotbalul austriac să se facă de rușine pe plan internațional pentru a doua oară în trei ani”, au notat jurnaliștii austrieci.

Este a doua oară când austriecii pățesc acest lucru. În 2022, în timpul unui meci cu Danemarca, a apărut o groapă pe suprafața de joc a stadionului din Viena.

Jurnaliștii de la Krone se tem că acest lucru s-ar putea repeta și, mai în glumă, mai în serios, au vorbit despre o rușine uriașă care ar cădea asupra Federației din Austria.

‘Bagă mingea în gaură!’ – această instrucțiune austriacă venită din partea colegilor de echipă sau a antrenorilor înseamnă, de fapt, să pasezi mingea printr-un spațiu liber din apărarea adversă. Din păcate, la meciurile de acasă ale Federației Austriece de Fotbal, această expresie poate fi înțeleasă greșit, deoarece găurile apar și în gazon”, au scris austriecii. 

În această lună, Austria va juca doar cu San Marino pe teren propriu. Meciul cu România se va disputa pe Arena Națională, duminică, de la 21:45.

Moldova, conferință cu scântei la București: "Când aveți de gând să vă cereți scuze?"
Mihaela Rădulescu a primit actele! Detaliile dezvăluite de procurori după moartea lui Felix Baumgartner
Lovitura pregătită de FC Barcelona: ”Totul va fi finalizat în curând”
Rapid, Petrolul, CFR şi ”U” Cluj, sancţionate de FRF
La 40 de ani, Cristiano Ronaldo și-a dezvăluit dorința imposibilă: "Dacă aș putea, asta aș face!"
FCSB, transfer de la liderul Superligii?! ”Sigur că da, piața funcționează!”

Valeriu Iftime a numit echipele care se bat la titlu: ”Ei sunt cei trei uriași”

Andrei Rațiu, singurul acceptat de Flick la Barcelona! Neamțul a refuzat două nume și l-a cerut pe român

Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat

Fără precedent! Ce salariu a cerut Hakim Ziyech pentru a semna în România și decizia lui CFR Cluj

10.000.000€ pentru transferul lui Louis Munteanu: ”Da, e adevărat”



Moldova, conferință cu scântei la București: "Când aveți de gând să vă cereți scuze?"
Lovitura pregătită de FC Barcelona: ”Totul va fi finalizat în curând”
Mihaela Rădulescu a primit actele! Detaliile dezvăluite de procurori după moartea lui Felix Baumgartner
Reacția lui Dinamo după scandările lui Alex Dobre de la Rapid - Farul: ”Asta a vrut să facă”
Fostul jucător al lui FCSB care a ajuns să joace în Liga 3 a vorbit despre situația lui Denis Alibec: ”Am trecut prin asta!”
Reacția austriecilor înainte de FCSB - LASK Linz: "Catastrofală / Șansă pentru revanșă"
De ce Filimon, multiplul campion național al României, va concura pentru Austria la Jocurile Olimpice de la Paris
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Abia transferat de FCSB, scrie istorie și la națională! A învins Nigeria și e lider în grupa de calificare la Mondial
Campionul mondial a fost părăsit de soție! Femeia a ales tot un fotbalist, mai tânăr cu 12 ani
stirileprotv LIVE UDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Probleme în 20 de județe din cauza furtunilor. Când expiră codul roșu

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

stirileprotv CCR a amânat din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, dar și cele privind măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan

stirileprotv Câștigătorii Premiului Nobel pentru Chimie 2025. Cum poate schimba lumea descoperirea materialelor metal-organice

