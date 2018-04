ANALIZA / Cine pune mana pe Mall-ul Dinamo? Afacerea de 100 de miloane de euro

Exista semnale tot mai puternice ca Stadionului Dinamo, Spitalul de Urgenta Floreasca si Autobaza Floreasca pot fi inlocuite de un proiect imobiliar gigant.

Complexul Sportiv Dinamo este visul oricarui dezvoltator imobiliar. Strajuit de Sos. Stefan cel Mare, Calea Floreasca, Strada Barbu Vacarescu si Strada Comandor Eugen Botez, el se gaseste in poate cel mai important punct imobiliar al Bucurestiului, aproape de exclusivistele cartiere Dorobanti, Floreasca si Primaverii si adiacenta axei centrale a Capitalei (Piata Unirii - Piata Universitatii - Piatra Victoriei - Arcul de Triumf). Baza sportiva se intinde pe 20 de hectare, in mijlocul Bucurestiului, iar jumatate din aceasta suprafata, 100.000 de metri patrati, ar putea ajunge sa fie alocati pentru construirea unui mall, a unui cartier rezidential sau a unor cladiri de birouri. Cum in zona pretul mediu al unui metru patrat de teren neconstruit este cuprins intre 1.000 si 1.500 de euro, pretul intregii afaceri s-ar putea ridica la 100-150 de milioane de euro!

E posibil ca, aducand ca argument nevoia de modernizare a bazei sportive sub presiunea fanilor, in conditiile angajamentului de constructie a noului stadion, amplasamentul sa fie impartit in doua parti. "Jumatatea sportiva", cu noul stadion, construit pe amprenta actualului velodrom, o parcare si cladiri adiacente construite in locul terenului de antrenament "Piti Varga", a fostei sere si a cazarmii unitatii militare, ar urma sa pastreze in functiune si cladirea in care se afla sediul clubului, noua sala polivalenta, noul bazin de inot, salile de gimnastica si de box, poligonul de tir si cateva terenuri de tenis.

"Jumatatea imobiliara" ar acoperi actualul stadion din Stefan cel Mare, stadionul "Florea Dumitrache", esplanada de acces a suporterilor, pe care se afla si statuia lui Catalin Hildan, locatia actualului Spital de Urgenta, tribuna oficiala, terenul sintetic, parcarea si parcul dinspre vestiare si ar urma sa faca loc unuia dintre cele mai mari si costisitoare proiecte imobiliare din Bucuresti. Noile constructii ar urma sa beneficieze de proximitatea terenurilor sportive, a bazinului olimpic de inot, a salilor de fitness, a parcului si parcarilor deja existente, oferind un plus de atractivitate pentru cumparatori.

In plus, Guvernul Romaniei, CNI si MAI pot scoate Stadionul Dinamo din programul guvernamental de reconstructie, la care Romania s-a angajat pentru a primi organizarea Euro 2020, deoarece exista mari intarzieri de obtinere a avizelor si nu va putea fi sigur gata mai devreme de 2022. Acesta ar fi un mare avantaj in cazul in care se doreste instrainarea locatiei, deoarece aici ar exista in anii urmatori doar un stadion cazut in paragina, pentru inlocuirea caruia ar fi nevoie de argumente mai putine. Chiar oficialii clubului Dinamo au dat impresia prin declaratiile date ca arena e de nefolosit, in conditiile in care platesc o chirie lunara de doar 3.000 de euro.

PRIMUL PAS A FOST FACUT

La inceputul lunii septembrie 2017, Ministerul Afacerilor Interne a anuntat, prin intermediul unui comunicat de presa, ca Stadionul Dinamo a fost trecut prin Hotararea de Guvern, de la societatea ACS FC Dinamo Bucuresti, apartinand lui Nicolae Badea, la CS Dinamo, clubul MAI, arena putand astfel sa fie cedata Companiei Nationale de Investitii (CNI) pentru a fi modernizata in vederea organizarii in Romania a Campionatului European din 2020. "In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata HG nr. 616 din 30 august 2017, pentru trecerea din domeniul privat in domeniul public al statului a unor imobile reprezentand baza sportiva a Clubului Sportiv Dinamo Bucuresti al Ministerului Afacerilor Interne. Imobilele vizate includ si stadionul central", se anunta atunci. Presa a semnalat, dupa 1989, in dese randuri, ca primul semn al unui "tun imobiliar" a fost aproape intotdeauna "trecerea din domeniul privat in domeniul public al statului" al unor terenuri sau imobile.

Un alt semn de intrebare a fost ridicat, in februarie 2018, si a constat in inlocuirea fara justificare a Lilianei Gafencu, comandantul clubului, care ordonase controale si audituri pentru a avea un tablou complet asupra situatiei financiare a CS Dinamo. Locul sau a fost luat de George Cosac, un fost tenisman cu puternice conexiuni in zona politica, despre care presa scria ca este investigat de DNA pentru diverse investitii controversate facute in perioada noiembrie 2015 - noiembrie 2016, cand s-a mai aflat in fruntea CS Dinamo cu titlu de împuternicit.

URMEAZA AL DOILEA PAS

Al doilea pas pare sa fie facut prin anuntul ca, pana in 2023, Spitalul de Urgenta Floreasca va fi mutat integral pe Soseaua Bucuresti-Targoviste, in apropierea restaurantului "Doi Cocosi", pe un teren de 7 hectare. In noua locatie, aflata la 15 kilometri de centrul orasului, deci intr-o zona nefavorabila, se vor investi aproximativ 200 de milioane de euro, banii fiind alocati integral din bugetul Primariei Sectorului 1. Tot aici ar urma se fie relocat si Spitalul Clinic de Urgenta Chirurgie Plastica Reparatorie si Arsi Bucuresti, situat acum pe Calea Grivitei. E greu de inteles de ce s-ar vrea mutarea Spitalului de Urgenta in afara orasului si nu se cedeaza un teren din Complexul Sportiv Dinamo (tribuna oficiala si parcarea aferenta, de exemplu) pentru a se mari actuala suprafata a unitarii medicale, daca nu exista vreun interes imobiliar la mijloc. Expertii cred ca, in lipsa unei transparente decizionale si a unei consultari publice, actiunile par sa "curete" locul pentru o afacere imobiliara de mari proportii. De altfel, s-a speculat ca zona Spitalul de Arsi - Atelierele CFR Grivita - Griro SA si terenul viran de langa Biblioteca Nationala ar putea fi alte doua locatii pentru santiere importante.

Spitalul de Urgenta de la "Doi Cocosi" a fost promovat ca o prioritate de Primaria Sectorului 1, care a organizat deja cateva conferinte de presa pe aceasta tema. Dar, deocamdata, nu au fost obtinute toate avizele necesare functionarii si se pare ca nu au fost cerute puncte de vedere oficiale ale responsabililor de la UPU Floreasca si SMURD Bucuresti. In conditiile in care toate spitalele de urgenta din capitalele tarilor civilizate sunt amplasate central, pentru acces rapid, ramane de vazut, daca se va insista pentru demararea acestui proiect. Se preconizeaza ca drumul ambulantelor care transporta cazuri grave se va lungi cu 30-40 de minute, aceasta diferenta putand fi, in unele cazuri, fatala.

ACUZATII PESTE NEGOITA

Un astfel de scenariu negru nu iese pentru prima data in spatiul public. In ultimii ani, spectrul "Dinamo Mall", cel mai central spatiu comercial major al capitalei Romaniei, a alternat acuzatiile inspre si dinspre Becali, Badea, Negoita si Turcu, cu totii fiind, evident, afaceristi de calibru, care pot fi interesati de potentialul de miliarde din transformarea bazei sportive. In mai 2014, afaceristul Vasile Turcu, fost actionar al lui Dinamo, care s-a sinucis intre timp, il acuza pe Ionut Negoita, care preluase clubul "alb-rosu" de doar cateva luni, ca "vrea sa puna mana pe baza sportiva a lui Dinamo, de 10 hectare. Proiectul era ca stadionul Dinamo sa se mute in groapa Glina si restul de 10 hectare, in parcul Dinamo, era un proiect imobiliar. Eu sunt foarte bine informat!". Afirmatiile sale au fost intarite, in aceeasi perioada, si de Nicolae Badea, care vorbea despre "planul secret si esuat al domnului Negoita de realizare a unei investitii imobiliare de mare anvergura intr-o zona centrala a Bucurestiului".

Ionut Negoita este fratele primarului Sector 3 Bucuresti, Robert Negoita, un apropiat al Gabrielei Firea, primarul general al Capitalei, dar si un membru marcant al organizatiei PSD Bucuresti si un important dezvoltator imobiliar. In urma cu cateva luni, Robert Negoita a beneficiat de o amnistie fiscala pentru vanzarea pe persoana fizica a 1.250 apartamente construite in Bucuresti, dosarul acestuia, in care era acuzat de o evaziune de 16,5 milioane de euro in dauna statului roman, fiind inchis. De altfel, cei doi frati detin cel mai mare hotel din Europa, Rin Grand Hotel, ansamblurile rezidentiale Rin Grand Residence si Confort City, dar si alte hoteluri si cladiri de apartamente in Bucuresti si jud. Ilfov, plus firme de constructii.

ACUZATII PENTRU BADEA

Si Nicolae Badea, detinatorul marcii "Dinamo" si patron al clubului CS FC Dinamo, care evolueaza in Liga a 4-a Bucuresti, este un afacerist cu investitii in domeniul imobiliar si in industria hoteliera. Presa anunta, in 2015, ca el a finalizat un proiect cu 35 de apartamente de lux in Centrul Capitalei, pe strada Polona, la cateva sute de metri de stadionul Dinamo. In 2002, Adrian Nastase, in calitate de prim-ministru, i-a acordat societatii lui Badea dreptul de a fi administrator al bazei si stadionului Dinamo pe perioada nedeterminata si in conditii extrem de avantajoase, desi era membru fondator si in asociatia infiintata in 1994, dupa privatizarea sectiei de fotbal, si preluata de Badea in 1999. Asociatia CS FC Dinamo se afla in insolventa de 7 ani, fiind in drum spre faliment, dar a refuzat sa renunte la dreptul de folosinta asupra bazei sportive din Stefan cel Mare, pentru a se putea incepe lucrarile de reconstructie necesare pentru organizarea meciurilor la Euro 2020. A cerut in schimb suspendarea temporara a intelegerii si revenirea la vechile privilegii, dupa finalizarea noii arene.

In martie 2017, Gigi Becali, latifundiar si patron FCSB, ii transmitea public lui Badea ca "trebuie sa inteleaga ca nu mai merge asa cum a mers pana acum 15-20 de ani, cand ziceau ca «Noi suntem urmasii comunistilor si noi facem niste contracte, ca avem trafic de influenta, ca sa facem nu stiu ce complexe comerciale, sa castigam noi milioane de euro, ca la Dinamo este o pozitie extraordinara, cea mai buna pozitie de teren, de suprafata de teren din Capitala, si ca noi am facut un contract si acum tin eu de contractul ala». Bai, baiatule, nu mai merge contractul ala! Da-i foc si vezi-ti de treaba ta!".

Badea este cumnatul lui Gabriel "Puiu" Popoviciu, fiind casatoriti amandoi cu fiicele lui Ion Dinca, zis "Teleaga", fost prim-vicepremier in regimul comunist. Popoviciu a fost condamnat definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 7 ani inchisoare, in dosarul "Baneasa", pentru o serie de intelegeri, din perioada 2000-2004, cu Ioan Niculae Alecu, fostul rector al Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti, pentru cumpararea la un pret subevaluat a unui teren de 224 de hectare de catre o companie controlata de omul de afaceri, pe care a fost construit ulterior Baneasa Shopping Center. Afaceristul e dat in urmarire nationala si internationala, dupa ce a fugit in Anglia inainte sa fie incarcerat.

ALTE LOCATII "MINE DE AUR"

Aceeasi soarta pare sa aiba si alte terenuri din zona, respectiv Baza RATB Floreasca (1,9 hectare / Cartier Floreasca, peste drum de Velodromul Dinamo), Depoul Victoria (3,5 hectare / Strada Mexic, in spatele Palatului Victoria, sediul Guvernului) si Autobaza RATB Nordului (3 hectare / in Baneasa, pe malul Lacului Herastrau), despre care se spune insistent ca Primaria Bucuresti ar dori sa fie dezafectate, iar angajatii, mijloacele de transport si utilajele sa fie impartite intre alte puncte de lucru din Capitala. Pe aceste locatii, dar si amplasamentele Depoului Dudesti, Zona Parcul Sticlariei-Stadion Mase Plastice, fabrica Progresul, terenurile virane din Str. Aeriana nr. 6 si Bd. Timisoara nr. 108, ar urma sa se transforme in santiere. Primaria Capitalei a anuntat, la prezentarea bilantului de 1 an de mandat al actualului edil general, ca "Trustul Metropolitan de Constructii va demara procedurile preliminare pentru construirea unor ansambluri de locuinte, pentru tineri, de serviciu sau sociale, unele dintre acestea incluzand si cladiri cu functiuni sociale".

CONCLUZIA

Dupa Revolutie, numerosi oameni de afaceri, actionari ai lui Dinamo, ministri de interne, apropiati ai partidelor aflate la putere sau companii imobiliare internationale au incercat sa preia Complexul Sportiv Dinamo pentru a construi aici centre comerciale, cladiri de locuinte sau turnuri de birouri, dar nu au reusit. De fiecare data, conducerea MAI a avut grija ca baza sportiva, care era unitate militara, sa nu isi schimbe destinatia initiala si sa fie utilizata in continuare exclusiv in scopuri sportive. Dar, sub actuala putere a tarii, cand ministerele par mai politizate ca oricand si cand deciziile administrative si legislative sunt de cele mai multe ori stupefiante, aceasta baza sportiva pare ca nu mai poate fi protejata de nimeni in fata asaltului dezvoltatorilor imobiliari.

Autor: Gabriel Chirea