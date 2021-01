Verdictul lui Ion Craciunescu, dupa deciziile luate de Istvan Kovacs in Viitorul - FCSB! "Eu nu as fi dat penalty la asa ceva!" Ce a spus fostul mare arbitru roman

Duelul dintre Viitorul si FCSB din etapa a 17-a a Ligii 1 s-a incheiat cu scorul de 1-1.

Meciul dintre cele doua echipe a fost intens si a avut mai multe faze dificile. Fostul arbitru Ion Craciunescu a comentat deciziile luate in meci de catre centralul Istvan Kovacs.

In minutul 8, Ovidiu Popescu a centrat in fata portii, balonul a ajuns la Dussaut, care a respins din fata lui Coman, preluand balonul cu mana. FCSB a cerut hent, insa arbitrul a lasat jocul sa continue.

Ion Craciunescu a sustinut ca nici el nu ar fi dat lovitura de la 11 metri la aceasta faza.

"In opinia mea nu se vede foarte bine bratul. La centrarea respectiva, mie mi se pare ca bratul este intr-o pozitie normala. Eu nu as fi dat penalty la asa ceva. Nu mi se pare un brat mult pre departat", a spus Craciunescu pentru DigiSport.

In minutul 17, Matan a cazut in careu dupa un contact cu Cristea, Kovacs arata punctul cu var. In acest caz, Craciunescu a fost de acord cu centralul partidei.

"Da, este discutablil, pentru ca intinde bratul si cu bratul intins, il loveste pe Cristea, deci este lovitura de la 11 metri indiscutablil", a spus fostul arbitru.

In minutul 55, Octavian Popescu a fost faultat de Mladen in careu, iar Kovacs a disctat penalty. Craciunescu i-a dat dreptate si de aceasta data arbitrului partidei.

"Dupa pararea mea este penalty, sa va spun de ce. Degeaba jucatorul Viitorului sustine ca el nu a faultat, dar el nu atinge mingea. Mingea il atinge pe el in piciorul drept. Dar cu piciorul stang cu care vrea sa o joace nu reuseste sa atinga mingea si loveste piciorul adeversarului. Decizie corecta, lovitura de la 11 metri dupa pararea mea", a explicat Craciunescu.

In finalul meciului, Cretu a avut o interventie in careu asupra lui Alexi Pitu, care nu a fost sanctionata de arbitru.

"Mingea este in joc. Este un contact. Putem sa discutam sa facem 7 mii de teze. Unii o sa spuna, dar bine este in joc, dar jucatorul se misca din inertie, sau se misca in mod intentionat, ca sa loveasca adversarul. Eu sincer nu dadeam penalty pentru asa ceva. De asta asta am aprobat tot ce a dat", a spus Craciunescu.