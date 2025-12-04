VIDEO Albion Rrahmani, decisiv! Cum a înscris golul calificării în Cupă pentru Sparta Praga

Albion Rrahmani, decisiv! Cum a &icirc;nscris golul calificării &icirc;n Cupă pentru Sparta Praga Fotbal extern
Fostul atacant rapidist a marcat din nou în Cehia.

Albion Rrahmani
Sparta Praga, următoarea adversară a Universităţii Craiova în Conference League, s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Cehiei la fotbal, după ce a dispus de formaţia de ligă secundă Artis Brno cu 2-1, miercuri seara, în deplasare.

Columbianul John Mercado a deschis scorul pentru Sparta (27), dar gazdele au restabilit egalitatea înainte de pauză, prin nigerianul Quadri Adediran (41).

Atacantul kosovar Albion Rrahmani (ex-Rapid Bucureşti) a marcat golul care a calificat-o pe Sparta în sferturi, în minutul 89, din penalty, după ce fusese introdus pe gazon în minutul 73.

Universitatea Craiova o va înfrunta pe Sparta Praga pe 11 decembrie, în Bănie, în etapa a cincea (penultima) din Conference League (Agerpres).

10 de goluri în cele 28 de meciuri jucate în toate competițiile în acest sezon are acum Albion Rrahmani.

Albion Rrahmani, făcut praf înainte de revenirea în România: ”Invizibil!”

Deși a avut niște prestații foarte bune în startul acestui sezon, kosovarul nu a mai dat același randament în ultima perioadă, iar după meciul cu Legia Varșovia din Conference League, scor 1-0, fostul jucător de la Rapid a fost criticat în presa cehă.

”Rrahmani joacă fără chef. La Varșovia a arătat că este invizibil pe teren atunci când nu marchează. A atins mingea de doar 15 ori și nu a reușit niciun dribling în cele 59 de minute. La începutul sezonului, Rrahmani a demonstrat că poate fi numărul 1 din atacul Spartei, dar, odată cu trecerea timpului, până și fanii Spartei și-au pierdut răbdarea cu el.

Din această situație se poate ieși prin vânzarea lui Rrahmani, însă Sparta a plătit 5 milioane de euro pentru kosovar, iar acum nu vrea să coboare sub această sumă. Probabil vor exista echipe interesate, având în vedere că și Lyon l-a vrut în vară”, a scris Ruik.

