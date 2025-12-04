Sparta Praga, următoarea adversară a Universităţii Craiova în Conference League, s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Cehiei la fotbal, după ce a dispus de formaţia de ligă secundă Artis Brno cu 2-1, miercuri seara, în deplasare.

Columbianul John Mercado a deschis scorul pentru Sparta (27), dar gazdele au restabilit egalitatea înainte de pauză, prin nigerianul Quadri Adediran (41).

Atacantul kosovar Albion Rrahmani (ex-Rapid Bucureşti) a marcat golul care a calificat-o pe Sparta în sferturi, în minutul 89, din penalty, după ce fusese introdus pe gazon în minutul 73.

