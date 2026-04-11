Grecii susțin că cei de la AEK Atena se tem de faptul că Răzvan Marin nu se va reface până la returul cu Rayo Vallecano, când grecii trebuie să întoarcă scorul de la 0-3 pentru a se califica în semifinalele Conference League.

Grecii, îngrijorați pentru Răzvan Marin și AEK Atena

În tur, Marin nu a făcut parte din formula de start a lui AEK Atena, iar absența tricolorului s-a văzut la echipa lui Marko Nikolic.

Marin a suferit o accidentare la gleznă, însă Nikolic l-a forțat în actul secund, atunci când s-a accidentat și Petros Mantalos.

În căutarea remontadei, AEK Atena ar putea fi nevoită să se descurce atât fără Răzvan Marin, cât și fără Mantalos, lucru ce le dau fiori reci grecilor: ”Există o mare îngrijorare cu privire la situația lui Răzvan Marin și a lui Petros Mantalos. Primul, după cum ne amintim, nu a fost titular în Spania, în timp ce al doilea a fost schimbat forțat.

AEK își pune speranțele în cei doi jucători pentru ca aceștia să fie disponibili pentru Marko Nikolic la meciul retur cu Rayo”, a scris FosOnline.gr.