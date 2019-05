Razboiul dupa care pot pierde jucatori de MILIOANE! Care e, de fapt, miza scandalului de la Astra

Mai multi fotbalisti de la Astra si-au depus memorii pentru a deveni liberi de contract.

Niculae a achtitat din restante, insa jucatorii de la Giurgiu au plecat in vacanta cu doua salarii neplatite. Francezul Cestor si camerunezul Zoua, care au vorbit public despre problemele pe care le-au avut cu banii la Giurgiu, sunt doi dintre cei care pot deveni liberi in aceasta vara. Alaturi de ei, multi alti jucatori importanti, printre care si Butean sau Moise, tinerii cu cea mai buna cota din lot.

Sursele www.sport.ro sustin ca majoritatea fotbalistilor ar fi de acord sa continue cu Astra in cazul in care isi primesc banii. Niculae are planuri mari in sezonul viitor: vrea sa se bata din nou la titlu. A incercat sa-l aduca antrenor pe Sumudica, dar omul care a adus titlul la Giurgiu in 2016 vrea sa continue in strainatate.

De la Astra ar putea pleca portarul Lazar, dorit insistent de Dinamo. 'Cainii' ii propun un salariu lunar de 8000 de euro, cu 1000 mai mult decat ia acum la Astra.