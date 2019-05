FCSB se poate muta la Giurgiu! Anuntul facut de oficialii de la Astra! "Au fost discutii" Solutie surpriza pentru Gigi Becali!

STIRILE PROTV

Liviu Dragnea, condamnat definitiv la 3 ani şi 6 luni în dosarul angajărilor fictive

In fiecare seara a saptamanii, la ora 19.00, ochii telespectatorilor sunt pe ProTv. De luni pana vineri Andreea Esca si in week-end Oana Andoni aduc telespectatorilor cele mai importante evenimente ale zilei. Reportaje speciale, interviuri în exclusivitate, subiecte fierbinţi, corespondenţe din mijlocul evenimentelor, unele neîncheiate inca, toate sunt prezentate in premiera într-o maniera unica si inconfundabila care continuă zilnic, de mai bine de 16 ani. Oamenii zilei sunt in prim-planul stirilor prezentate de Andreea Esca, reporterii Ştirilor Pro TV bat lumea în lung şi în lat pentru ca orice subiect sau eveniment important să fie prezentat, disecat şi explicat pe intelesul tuturor. Stirile ProTv fac dovada unei demonstraţii de jurnalism desfasurata într-un ritm alert, punctata de transmisiunile reporterilor Pro TV care desenează o poveste "în direct" despre tot ceea ce se intampla in lume.

Mai multe detalii

02:47