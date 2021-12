Răuță a predat armele după eșecul cu CS Mioveni: „Tipic nouă, parcă suntem blestemați!”

În etapa a 20-a a Ligii 1, Dinamo a întâlnit-o pe CS Mioveni. Chiar dacă au deschis scorul, după ce Deian Sorescu (24 ani) a fructificat lovitura de la 11 metri, argeșenii au dat lovitura în minutele de prelungire, prin Sanoh și Rusu, în minutele 90+3 și 90+5.

Iar la finalul partidei, Alexandru Răuță (29 ani) a fost foarte afectat de înfrângere, mai ales că Dinamo a condus. Mijlocașul defensiv al „câinilor” a mărturisit că este sătul ca echipa din Ștefan cel Mare să primească mereu gol în minutele de prelungire.

Răuță: „Din iarnă vedem cine rămâne, cine pleacă”

„Tipic nouă. Luăm gol numai în prelungiri, poate am avut și noi noroc cu Chindia, în rest în toate etapele am luat gol în minutul 94, 96, penalty-uri... Parcă suntem blestemați.

E și o lipsă de concentrare, dar când iei gol în 93 și 95, nu știu ce să spun. Cred că în a doua repriza am avut joc bun, puteam să închidem jocul, am avut două contraatacuri. Luăm goluri dintr-un penalty și după o fază fixă.

Penalty a fost, nu putem spune că nu a fost, dar la golul doi a șutat printre picioarele fundașului nostru stânga. E vina noastră. Trebuie să strângem rândurile. Eram pe o pantă ascendentă, cu un joc bun, cu o echipă grea. Știți foarte bine că se apără.

Am dezamăgiți și suporterii care au venit după noi. Păcat, vom avea sărbătorile cum nu trebuie. Ne-au spus să ne dăm tricourile jos, că nu le merităm. Așa este, unde suntem nu merităm nimic. Nu am dat tricoul jos, dar nu este ușor. Ei sunt singura noastră sursă de venit.

Păcat, am muncit. Nu cred că meritam să luăm bătaie astăzi. Am făcut un joc bun, dar norocul cu Chindia se pare că s-a întors. Este cel mai greu an din toate punctele de vedere. Trebuie să strângem rândurile, din iarnă vedem cine rămâne, cine pleacă. Trebuie să avem altă față. Nu se poate așa ceva.

Și cu Rapid și cu UTA am avut ghinioane, acum a nu știu dacă a mai fost de ghinion. Auy fost greșelile noastre. Trebuie să ne trezim, meciul ține 96, 97 de minute”, a declarat Răuță la finalul meciului.

În urma acestui rezultat, Dinamo rămâne pe penultimul loc în Liga 1, având 12 puncte după 20 de etape, cu un punct mai mult decat Academica Clinceni.