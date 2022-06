Dinamo, abandonată de toți jucătorii: „Am ajutat cât am putut clubul! Să-mi dea banii în 2023!” 

Dinamo trece prin cea mai neagră perioadă din istoria sa. Pe lângă problemele cu banii și sigla, clubul din Ștefan cel Mare a retrogradat în Liga 2. Jucătorii lui Dusan Uhrin (54 ani) au pierdut barajul de retrogradare/promovare cu U Cluj, 1-3 scor general, iar în sezonul 2022-2023 vor evolua în eșalonul secund.

Cei mai mulți fotbaliști și-au găsit deja un nou angajament, iar Alexandru Răduță (30 ani) a renunțat la un salariu și a anunțat conducerea că poate primi restanțele și în 2023, pentru a fi lăsat liber de contract. Cu toate acestea, închizătorul este de părere că Dinamo poate promova încă din primul sezon, chiar și dacă se va baza doar pe jucători tineri.

„Susţin că pot promova, dar trebuie să vină cineva cu bani, iar noi, cei mai vechi, am renunţat la o parte din bani să ajutăm clubul. Eu am renunţat la un salariu, iar celelalte salarii pe care le aveam le-am spus să mi le dea la anul, în 2023. Am ajutat cât am putut clubul, ştiu că alţi colegi care mai aveau contract au renunţat la 2-3 salarii, fiecare cum a avut contractul.

Eu, acum, în iunie, terminam contractul şi puteam să plec gratis şi puteam să-mi iau toţi banii, dar am zis să ajut şi clubul, să-i las până la anul cu banii că înţeleg situaţia şi sper să se regleze.

Nici când am avut contract nu eram sigur că o să-mi iau banii, dar acum? Nu mi-e teamă de nimic, aşteptăm până la anul. Vedem ce se va întâmpla, sper să vină un sponsor, să continuăm drumul, Zăvăleanu îşi face bine treaba şi vor atrage sponsori pentru că Dinamo atrage şi anul acesta e un culoar bun pentru a promova.

Ştiu că au plecat 5-6 români, jucători de bază care eram. Am înţeles că nu mai vor să rămână nici străinii. Doar de Moura ce am vazut că ar mai vrea să rămână, în rest chiar nu ştiu. Nu am luat legătura cu nimeni, dar pe început de sezon cred că se vor baza pe copii, pe cei care au rămas. Vor trebui aduşi jucători buni fiindcă Liga 2 nu e ca Liga 1. Este mult mai greu la Liga a doua, e un alt fotbal şi e altceva”, a spus Alexandru Răuţă pentru Orange Sport.