Declarație sinceră a căpitanului dinamovist despre situația din Ștefan cel Mare: "Nici nu ştiu cum îi cheamă pe toţi care au fost pe aici."

Înaintea meciului cu Sepsi, Dinamo București se află pe locul opt în playout, loc de pe care joacă meci de baraj cu una dintre ocupantele pozițiilor trei sau patru din Liga 2 pentru menținerea în primul eșalon.

În acest sezon, formația din Ștefan cel Mare a schimbat cinci antrenori și peste 50 de jucători au trecut pe la prima echipă, fapt care a creat o inconstanță.

Ce a declarat Alex Răuță înaintea confruntării cu Sepsi

"Ne aşteaptă un meci foarte greu. Am jucat şi acum trei săptămâni cu cei de la Sepsi şi va trebui să ne luăm o revanşă. Pentru noi cred că acest meci e mai mult decât o finală.

Dacă reuşim să câştigăm, putem spera şi la salvarea directă. Sepsi are un obiectiv clar locul şapte, noi să ne salvăm direct şi cred că va fi un meci disputat. Cum am început sezonul, da, cred că ar fi o a doua minune. Prima am făcut-o anul trecut, acum... Nici nu ştiu cum îi cheamă pe toţi care au fost pe aici.

Obiectiv: salvarea de la retrogradare

E foarte greu să faci o echipă într-un sezon cand scimbi patru-cinci antrenori, 53 de jucători. Ştim că cu orice echipă din Liga 2 daca vom juca barajul va fi greu.

Pe noi va fi presiunea mai mare, dar sper sa nu ajungem acolo si sa ne salvam direct. Acum două luni să fim realişti, barajul era bun.

Nu putem spune că ar fi o ruşine, dar eu unul sunt optimist şi cred până la sfârşit, dacă nu credem, nu mai venim la antrenament, nu ne mai antrenăm şi ne prezentăm la vară.

Fiecare antrenor a venit cu filosofia lui, cu jucătorii lui, ştiţi foarte bine, nu este uşor pentru cei mai vechi să se schimbe atâţia jucători pe lângă tine şi să nu rămâi până la sfârşitul sezonului, e foarte greu", a declarat Alex Răuţă în cadrul unei conferințe de presă.