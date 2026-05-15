Dinamo a anunțat vineri după-amiază prelungirea contractului cu fundașul stânga Raul Opruț.

Opruț, ”câine” până în 2029

”Raul Opruț rămâne câine roșu până în 2029! ❤️🤍

Suntem bucuroși să anunțăm că Raul și-a prelungit contractul cu Dinamo până la 30.06.2029.

Venit în vara anului 2024, Raul a demonstrat rapid că este omul potrivit pentru banda stângă, devenind un jucător important pentru echipă și pentru spiritul acestui club. Cu 81 de meciuri în tricoul alb-roșu, 7 goluri și 3 pase decisive, și-a câștigat locul în inimile dinamoviștilor prin devotament, muncă și pasiune.

Raul, îți mulțumim pentru tot ce ai oferit până acum și avem încredere că cele mai frumoase momente abia urmează! Îți dorim multă sănătate, succes și cât mai multe bucurii alături de Dinamo!”, a postat Dinamo București pe pagina oficială de Facebook.

PCH se întoarce pe stadion, dar pregătește un protest inedit

Ultrașii dinamoviști din Peluza Cătălin Hîldan au decis să revină pe stadion începând cu partida contra celor de la CFR Cluj, însă vor boicota startul meciului din cauza noii sigle.

Deși Peluza Sud a ales să meargă mai departe cu boicotul și să lipsească de la confruntarea cu formația din Gruia, PCH a optat pentru o altă strategie, în urma unor discuții purtate la sediul clubului alb-roșu alături de actualii conducători. Suporterii vor fi prezenți la meciul programat sâmbătă, de la ora 21:00, dar și-au propus să lase sectorul gol în primele 10 minute ale jocului, ca formă de nemulțumire față de identitatea vizuală recent aleasă.

Gruparea bucureșteană va folosi totuși emblema contestată pe durata stagiunii viitoare. Potrivit ultimelor informații, marca a fost deja înregistrată la LPF și la UEFA, iar timpul rămas până la startul noului sezon competițional este prea scurt pentru a permite o altă modificare. Pentru a rezolva situația pe termen lung, conducerea și suporterii au stabilit crearea unui grup de lucru mixt care să selecteze agențiile responsabile de viitorul proces de rebranding, evitând astfel prelungirea tensiunilor.

