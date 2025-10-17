Ciobi s-a integrat repede la Rapid și a strâns 28 de apariții în toate competițiile și aproape 2500 de minute înregistrate. În actuala stagiune, a și marcat chiar înainte să se ”rupă”.

În confruntarea cu UTA din etapa #8, disputată în ”Grant”, stoperul a deschis scorul în urma pasei decisive provenite de la Claudiu Petrila.

El s-a accidentat în pauza internațională din luna septembrie. Ciobi a suferit o ruptură de menisc și încă nu se știe când va reveni pe teren.

Ciobotariu ratează derby-ul Dinamo - Rapid de duminică: ”E neplăcut, m-am accidentat într-un moment bun”

Duminică seară, de la ora 20:30, Dinamo și Rapid se întâlnesc pe Arena Națională cu echipa ”câinilor” gazdă. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro, Denis Ciobotariu a dezvăluit cum merge recuperarea și cum se simte psihic după ce s-a ”rupt” într-un moment bun.

”Mă simt mult mai bine, într-adevăr, orice jucător care e accidentat suferă din toate punctele de vedere. Fizic, emoțional. E multă treabă, e de două ori mai multă muncă! Mă pregătesc din greu, știu ce înseamnă. Nu e prima dată când am o accidentare, dar asta e cea mai gravă.



Recuperarea decurge bine. O iau pas cu pas, pentru că este foarte detaliată, să spun așa. Trebuie să respect niște pași, ca să ajung să mă antrenez cum trebuie.



E neplăcut, mai ales că eram într-un moment bun. Marcasem, era totul foarte bine pentru mine. Nu mi-a fost ușor, te lovește dintr-odată și trebuie să treci de la o fază la alta foarte repede. Sunt multe exerciții și multe ore pe care le pui în această recuperare”, a spus Denis Ciobotariu.

