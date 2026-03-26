Cele două echipe naționale s-au întâlnit în semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2026 joi seară, la Istanbul, pe ”Beșiktaș Park”.
FOTO Fault dur în Turcia - România! Bîrligea a urlat de durere și abia s-a ridicat
În minutul 74 al meciului, fundașul central al turcilor, Abdulkerim Bardakci, l-a faultat dur pe Daniel Bîrligea, care s-a prăbușit imediat pe gazon.
”Centralul” nu l-a avertizat însă pe Bardakci, chiar dacă i-a șters genunchiul lui Bîrligea cu crampoanele. Singurul ”galben” până în minutul 74 a rămas cel al lui Vlad Dragomir din minutul 18.
Selecționata lui Vincenzo Montella a deschis scorul la Istanbul în minutul 53, grație reușitei lui Ferdi Kadioglu, după o centrare perfectă marca Arda Guler.
Presa turcă a reacționat după golul lui Kadioglu.
”Superba pasă a lui Arda Guler l-a găsit pe Ferdi Kadioglu în preajma punctului cu var, care și-a creat briliant spațiu și a trimis mingea în plasă”, a scris sporx.com.
