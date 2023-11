Răspusul lui Mihai Rotaru după acuzațiile aduse de Adrian Mititelu: "Nu accept așa ceva, dar nici ipocrizia"

Universitatea Craiova şi FCU Craiova au terminat la egalitate, scor 1-1, în etapa a 15-a a Superligii de fotbal. Pe parcursul partidei, suporterii la Universitatea Craiova au afișat un banner jignitor la adresa patronului de la FCU, iar răspunsul acestuia nu a întârziat să apară.

"Vreau să vă spun că sunt foarte supărat și indignat. La Peluza Nord, mi-a fost atacată familia într-un mod barbar! Am făcut infrastructură în Craiova, am reparat 'Oblemenco', am fost primul om care a făcut terenuri de antrenamente pe vechiul 'Oblemenco'. Am făcut acum o bază care e în primele 3 din România. Să vină niște nenorociți, niște analfabeți și să spună că 'familia Mititelu....'?!", a declarat Mihai Rotaru.

Reacția lui Mihai Rotaru la declarațiile lui Adrian Mititelu

Finanțatorul de la Universitatea Craiova nu a rămas dator și a comentat afirmațiile rivalului din Bănie.

"Nu sunt de acord cu așa ceva și nu o să fiu niciodată cu astfel de limbaj. Eu l-am văzut foarte târziu acel banner. Înțeleg că era cu foarte mult timp înainte să-l observ eu, dar pe de altă parte nici nu-mi place ipocrizia. Peluza Sud a intrat cu astfel de bannere împotriva domniei sale la meciurile echipei FCU Craiova.

Peluza Sud a scandat meci de meci trivialități. Nu sunt de acord și nu o să fiu niciodată pentru că pe stadion trebuie să vină copii, familii, oameni în vârstă și nu au ce să căute. Dar nici ipocrizia nu-mi place. De ce nu ai luat măsuri? Eu când am văzut banner-ul a dispărut în 3-4 minute. Nici nu aveam timpul necesar să iau vreo decizie.

Poziția mea este fermă. Nu doar că nu pot să agreez, sunt total împotrivă. Noi trebuie să venim la stadion cu plăcere. Am avut asupra mea niște indivizi care au înjurat tot meciul. Nu m-am simțit confortabil, dar ipocrizia nu pot să o accept. La meciurile proprii veneau cu astfel de bannere, scandau trivialități în permanență. De ce nu a luat nimeni măsuri? Erau meciurile proprii. Peluza Sud a intrat cu astfel de mesaje, fosta galerie a FC U Craiova.

Știți foarte bine celebrele sloganuri ale Peluzei Sud împotrivă. De ce nimeni nu a luat foc, de ce nu au evacuat Peluza Sud, de ce nimeni nu a luat vreo decizie pentru că strigau trivialități? De ce nu i-a interzis pe stadion. Așa cum nu accept astfel de manifestări și cum nu sunt de acord cu ele și aș face tot posibilul să nu existe un astfel de limbaj pe stadioane, la fel spun să nu fim ipocriți", a spus Mihai Rotaru, potrivit Fanatik.