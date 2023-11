"Război de 10 ori mai mare decât a fost până acum". Reacția furibundă a lui Adrian Mititelu după jignirile rivalilor din Bănie

Universitatea Craiova şi FCU Craiova au terminat la egalitate, scor 1-1, în etapa a 15-a a Superligii de fotbal.

Gazdele au deschis scorul prin Mihai Căpăţînă (29), din pasa lui Alexandru Creţu, dar FCU Craiova a egalat după pauză, prin Aurelian Chiţu (63), cu o lovitură de cap la centrarea lui Sekou Sidibe.

Adrian Mititelu, atac la adresa rivalilor de la Peluza Nord

Pe parcursul partidei, suporterii la Universitatea Craiova au afișat un banner jignitor la adresa patronului de la FCU, iar răspunsul acestuia nu a întârziat să apară.

"Vreau să vă spun că sunt foarte supărat și indignat. La Peluza Nord, mi-a fost atacată familia într-un mod barbar!

Eu sunt cel mai important investitor din istoria fotbalului craiovean! Toate neamurile lui Rotaru, Ilinca, Nețoiu n-au băgat câți bani am băgat eu în fotbalul craiovean. Și sunt singurul localnic care a băgat bani mulți.

Am făcut infrastructură în Craiova, am reparat 'Oblemenco', am fost primul om care a făcut terenuri de antrenamente pe vechiul 'Oblemenco'. Am făcut acum o bază care e în primele 3 din România. Să vină niște nenorociți, niște analfabeți și să spună că 'familia Mititelu....'?!

Să afișeze un banner cât casa de mare, la un meci transmis...?! Iar clubul gazdă să nu facă nimic?! Asta este marea organizare de la acest club superprofesionist? Vă spun, pentru chestia asta n-o să-i iert niciodată!

Și ce va depinde de mine, indiferent sub ce sancțiune, Peluza Nord a lor se va închide la meciurile cu FCU! Nu va exista cât timp voi fi eu gazdă. Nu cred că lui Rotaru i-ar conveni să găsească la meciul următor mesaj cu «familia Rotaru....». Nu i-ar conveni chestia asta.

Stăteai ca blegu' în tribună...?! Indiferent ce război am avut cu el, dacă el trecea prin asta, mă duceam și rupeam eu banner-ul în două minute!

Din momentul ăsta, suntem într-un război de 10 ori mai mare decât a fost până acum", a declarat Adrian Mititelu la finalul partidei.